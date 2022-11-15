Black Friday ne zaman2022? Black Friday indirmi günleri kaç gün sürüyor?

Vatandaşlar büyük Black Friday indirimleri için tarih araştırmaları başladı. Alışveriş tutkunlarının merakla beklediği günler arasında yer alan Black Friday (Kara Cuma) indirim günleri Kasım ayında gerçekleşecek. Her yıl olduğu gibi bu Kasım ayında da birçok alışveriş sitesi ve mağazada indirimler yaşanacak. Peki, Black Friday indirimleri ne zaman? Black Friday nedir? Black Friday indirimleri kaç gün sürüyor? İşte konun hakkında tüm merak edilenler....

Black Friday ne zaman? Sorusu merakla araştırılmakta. Senenin belirli bir günü tüm mağazalarda büyük indirim yapılıyor. Vatandaşlar ise almak istediği ürünleri almak için o günü bekliyor. Büyük indirimden faydalanmak isteyenler ise Black Friday ne zaman? Sorusunun yanıtını arıyor. Peki, Black Friday ne zaman? Kara Cuma ne zaman? 2022 Black Friday hangi gün? Kara Cuma (Black Friday) ne zaman başlıyor? Black Friday kaç gün sürüyor? Detaylar haberimizde...

BLACK FRİDAY NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir. Black Friday 2022 yılında 25 Kasım tarihine denk geliyor.

BLACK FRİDAY İNDİRİMLERİ KAÇ GÜN SÜRÜYOR?

Black Friday indirimleri genellikle 24 saat sürmektedir. Ancak yaşanan yoğunluklar ve artan talep nedeniyle birçok mağaza da kampanya süresi uzuyor ve indirimler 3-4 gün boyunca devam edebiliyor.

BLACK FRIDAY NEDİR?

ABD'de, Black Friday Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma günüdür. Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar. Bugün beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Black Friday resmi bir tatil sayılmaz. Kanada ve İngiltere'de de Black Friday günü vardır, ve Amazon gibi internet üzerinden iş yapan çeşitli şirketler de indirimli satış yaparlar. Son yedi yıl içinde, bu günde indirim yapan şirketlerin kârları sürekli artmıştır.

Bu alışveriş gününe tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedilmiştir. O günde, Philadelphia'da, alışverişten dolayı oluşan yoğun trafik ve zorluklar nedeniyle bu isim verilmiştir. Son yıllarda, bu gün, hem insanlar hem de mağazalar için olumlu şekilde karşılanmaktadır. Walmart gibi ünlü mağazalar her yıl, kapılarını müşterilerine daha erken açmaktadırlar, ve işçilerin mesaisi daha yoğun geçmektedir. Black Friday gününde 2000'li yıllara kadar sabah 06:00'da açılan mağazalar bu tarihten sonra sabah 04:00 ila 05:00 saatlerinde hizmet vermeye başladı. 2011 yılından sonra bazı mağazalar Black Friday gününde 24 saat hizmet verme kararı aldı.