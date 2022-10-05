Her senenin bir günü Black Friday olarak adlandırılıyor. Vatandaşların heyecanla beklediği günlerden bir tanesidir. Black Friday günü tüm mağazalarda büyük indirimler yapılıyor. Vatandaşın merak ettiği ise Black Friday ne zaman? Sorusu oluyor. Peki, Black Friday ne zaman? Kara Cuma ne zaman? 2022 Black Friday hangi gün? Kara Cuma (Black Friday) ne zaman başlıyor? 2022 Black Friday!

Black Friday ne zaman? Sorusu merakla araştırılmakta. Senenin belirli bir günü tüm mağazalarda büyük indirim yapılıyor. Vatandaşlar ise almak istediği ürünleri almak için o günü bekliyor. Büyük indirimden faydalanmak isteyenler ise Black Friday ne zaman? Sorusunun yanıtını arıyor. Peki, Black Friday ne zaman? Kara Cuma ne zaman? 2022 Black Friday hangi gün? Kara Cuma (Black Friday) ne zaman başlıyor? 2022 Black Friday!

BLACK FRİDAY NE ZAMAN?

Büyük indirim günü olarak adlandırılan Black Friday yani Kara Cuma günü 2022 senesinde 25 Kasım tarihine denk geliyor. Tüm mağazalarda geçerli olacak olan büyük indirimlerden yararlanmak isteyenler 25 Kasım Black Friday günün bekliyor.

BLACK FRİDAY NEDİR?

Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir. Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar ve beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Black Friday bir resmi tatil sayılmaz. Kanada ve İngiltere'de de Black Friday günü vardır ve Amazon gibi internet üzerinden iş yapan çeşitli şirketler de indirimli satış yaparlar. Bu alışveriş gününe tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedilmiştir. O günde, Philadelphia'da, alışverişten dolayı oluşan yoğun trafik ve zorluklar nedeniyle bu isim verilmiştir. Son yıllarda, bu gün, hem insanlar hem de mağazalar için olumlu şekilde karşılanmaktadır. Walmart gibi ünlü mağazalar her yıl, kapılarını müşterilerine daha erken açmaktadırlar ve işçilerin mesaisi daha yoğun geçmektedir.