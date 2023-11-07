Alışveriş tutkunlarının merakla beklediği Black Friday (Kara Cuma) indirimleri ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Her yıl Kasım ayında gerçekleşen bu büyük indirim etkinliği ne zaman olacağı araştırılıyor. Kara Cuma indirimleri ne zaman 2023 ve Black Friday hangi güne denk geldiği gündeme geliyor. Peki, Black Friday ne zaman 2023? Kara Cuma ne zaman başlıyor, hangi güne denk geliyor?

Black Friday ne zaman 2023? Kara Cuma ne zaman başlıyor, hangi güne denk geliyor?

Kara Cuma ne zaman 2023 ve Black Friday ne zaman başlıyor, hangi güne denk geliyor soruları merakla araştırılıyor. Markalar, Black Friday zamanında büyük indirime giriyor. Vatandaşlar Kara Cuma ne zaman ve Black Friday ne zaman başlıyor soruları gündeme geliyor. Kara Cuma ne zaman 2023? Black Friday ne zaman başlıyor, hangi güne denk geliyor? Detaylar haberimizdedir…

BLACK FRİDAY NE ZAMAN 2023?

Her yıl merakla beklenen Kara Cuma indirim günleri bu sene 24 Kasım 2023 Cuma günü başlayacaktır. Her markaya göre değişiklik gösteren indirim oranları ve indirim başlama tarihleri Kasım ayında başlayacaktır.

BLACK FRIDAY NE ZAMAN BAŞLIYOR, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Black Friday indirimleri bu yıl 24 Kasım'da alışveriş tutkunlarıyla buluşacaktır. Her yıl Kasım ayında gerçekleşen büyük indirimlerin oranları her markaya göre değişiklik gösteriyor.