Black Friday: Alışveriş çılgınlığının başlangıcı

Her yıl milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen Black Friday, bu yıl da alışveriş severlerin yüzünü güldürecek. İndirimlerin ve kampanyaların doruğa ulaştığı bu özel gün, tüketicilerin alışveriş listelerini oluşturduğu bir dönem olacak.

Kara Cuma, alışveriş çılgınlığının başlangıcı olarak kabul edilen ve özellikle ABD'de büyük indirimler ve fırsatlarla dolu alışveriş günü olarak bilinen bir fenomendir. Kara Cuma'nın ortaya çıkışı ve tarihçesi oldukça ilginçtir.

BLACK FRİDAY İLK BAŞLANGICI

Kara Cuma'nın kökeni, 1960'lı yıllara dayanmaktadır. İlk olarak, Philadelphia'da ortaya çıktığı düşünülen bu terim, alışveriş sezonunun başlangıcını işaret eder. İsim, trafik polislerinin yoğun alışveriş trafiği yönetmek ve kalabalıkları kontrol altında tutmak amacıyla giydikleri siyah üniformalardan kaynaklanmaktadır.

Ancak, Kara Cuma'nın popülerliği ve anlamı, zaman içinde evrim geçirmiştir. İlk olarak, alışveriş sezonunun başlangıcını işaret eden bir terim olarak kullanılan Kara Cuma, perakende sektöründe yapılan büyük indirim ve kampanyalarla özdeşleşmeye başlamıştır. Perakende satış yerleri, bu günü müşterilere cazip fırsatlar sunarak alışverişe çekmek ve yılbaşı alışveriş sezonunu başlatmak için kullanmışlardır.

KARA CUMANIN YÜKSELİŞİ

1970'ler ve 1980'lerde, Kara Cuma'nın popülerliği hızla artmış ve birçok perakende mağazası bu günü müşteri çekmek ve satışlarını artırmak için kullanmıştır. Şirketler, erken saatlerde açılış, kapıbuster indirimleri ve sınırlı sayıda ürünle çılgın indirimler sunarak tüketicileri mağazalarına çekmeye çalışmışlardır.

Ayrıca, teknolojinin ilerlemesiyle birlikte online alışverişin artmasıyla birlikte Kara Cuma, çevrimiçi perakende satışlarda da önemli bir rol oynamaya başlamıştır. Artık tüketiciler, bilgisayarları veya mobil cihazları aracılığıyla indirimli ürünlere erişebilmekte ve alışverişlerini internet üzerinden yapabilmektedirler.

KARA CUMANIN BUGÜNKÜ DURUMU

Günümüzde Kara Cuma, ABD'den dünya geneline yayılmış bir alışveriş fenomeni haline gelmiştir. Perakendeciler, tüketicilere cazip fırsatlar sunarak rekabet avantajı elde etmeye çalışmaktadır. Kara Cuma, tüketiciler için avantajlı alışveriş fırsatları sunan, perakende sektörünün önemli bir etkinliği olarak devam etmektedir.