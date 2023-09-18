Black Friday, özellikle Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere birçok ülkede tatil sezonunun başlangıcını işaret eden büyük bir alışveriş etkinliğidir. Alışveriş severler ise Black Friday 2023 ne zaman? Black Friday, Efsane Cuma, Kara Cuma indirimi kaç gün sürer? Sorularına cevap arıyor. İşte detaylar…

Black Friday, her yıl Kasım ayının dördüncü Perşembesi kutlanan Amerika Birleşik Devletleri'nin Şükran Günü'nden sonraki gün olan Cuma gününe denk gelir. Bu nedenle Black Friday, Şükran Günü tatilinin ertesi günüdür. Peki, Black Friday 2023 ne zaman? Black Friday, Efsane Cuma, Kara Cuma indirimi kaç gün sürer? Detaylar haberimizdedir…

BLACK FRİDAY 2023 NE ZAMAN, KAÇ GÜN SÜRER?

Black Friday, mağazaların ve çevrimiçi perakendecilerin büyük indirimler, özel teklifler ve kampanyalar sunarak tüketicilere cazip alışveriş fırsatları sunmaya başladığı bir gün olarak bilinir. İnsanlar genellikle Black Friday'i Noel alışverişi için fırsat olarak kullanır ve bu günü erken Noel alışverişi yapmak için harcarlar.

Black Friday bu yıl 24 Kasım Cuma gününe denk geliyor. İndirimlerin ortalama 1 hafta sürmesi bekleniyor.

BLACK FRİDAY NE DEMEK?

Black Friday'in neden "Black" olarak adlandırıldığına dair birkaç teori bulunmaktadır. En yaygın teori, bu tarihin mağazaların yıl boyunca zarar ettiği dönemden çıkıp kar etmeye başladığı dönemi temsil ettiği ve bu nedenle "siyah" olarak adlandırıldığıdır. Başka bir teori ise yoğun alışveriş nedeniyle şehirlerdeki trafik ışıklarının kara geçtiği ve bu nedenle "Black Friday" olarak anıldığı yönündedir.

Black Friday, ABD'de başladı ancak artık birçok ülkede popüler bir alışveriş etkinliği haline gelmiştir. Çevrimiçi alışverişin artmasıyla birlikte Black Friday, internet üzerinden yapılan alışverişler için de büyük bir öneme sahiptir. Black Friday, tüketiciler için indirimler ve avantajlarla dolu bir alışveriş günü olarak kabul edilir ve birçok kişi bu tarihi alışveriş yapmak için bekler.