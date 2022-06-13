Black Adam ne zaman çıkacak? Black Adam vizyon tarihi ne? - Haberler

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Black Adam ne zaman çıkacak? Black Adam vizyon tarihi ne?

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Black Adam ne zaman çıkacak? Black Adam vizyon tarihi ne?

Black Adam, aynı adlı DC Comics karakterine dayanan, yakında çıkacak bir Amerikan süper kahraman filmidir. Peki, Black Adam ne zaman çıkacak? Black Adam vizyon tarihi ne?

Filmde "Shazam!" hikayesinin anti kahramanı Black Adam'a odaklanılıyor. Dwayne Johnson'ın Black Adam'ı canlandırdığı yapımın yönetmeni ise Jaume Collet-Serra. Peki, Black Adam vizyon tarihi ne? Black Adam ne zaman çıkacak?

BLACK ADAM NE ZAMAN ÇIKACAK?

Filmde "Shazam!" hikayesinin anti kahramanı Black Adam'a odaklanılıyor. Dwayne Johnson'ın Black Adam'ı canlandırdığı yapımın yönetmeni ise Jaume Collet-Serra. DC Comics karakterine dayanan, yakında çıkacak bir Amerikan süper kahraman film, 21 Ekim2022'de vizyona girecek.

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