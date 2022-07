Black Adam ne zaman çıkacak? Black Adam çıkış tarihi!

Black Adam ne zaman çıkacak? Sinemaseverlerin merakla beklediği Black Adam filminin çıkış tarihine az bir zaman kaldı. Black Adam filmini sinemada seyretmek isteyenler Black Adam ne zaman çıkacak? merak ediyordu. İşte, Black Adam çıkış tarihi haberimizde...

BLACK ADAM NE ZAMAN ÇIKACAK?

Black Adam'ın 21 Ekim 2022'de Amerika Birleşik Devletleri'nde vizyona girmesi planlanıyor.

Black Adam, aynı adlı DC Comics karakterine dayanan, yakında çıkacak bir Amerikan süper kahraman filmi. DC Films, New Line Cinema, Seven Bucks Productions ve FlynnPictureCo. tarafından üretilen ve Warner Bros. Pictures tarafından dağıtılmak üzere hazırlanan filmin Shazam!'dan (2019) bir yan ürün olması ve DC Genişletilmiş Evrendeki (DCEU) on birinci film olması amaçlanıyor. Jaume Collet-Serra'nın yönettiği ve Adam Sztykiel ve Rory Haines & Sohrab Noshirvani tarafından yazılan filmde Dwayne Johnson, Noah Centineo, Aldis Hodge, Sarah Shahi, Quintessa Swindell ve Pierce Brosnan ile birlikte Teth-Adam / Black Adam'ı canlandırıyor.

BLACK ADAM NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimler 10 Nisan 2021'de Atlanta, Georgia'da Lawrence Sher'in görüntü yönetmeni olarak görev alması ile başladı. Çekimler, COVID-19 pandemisi nedeniyle Temmuz 2020'den itibaren ertelendi. Johnson, 20 Haziran 2021'de üç haftalık çekimlerin kaldığını ve 15 Temmuz'da sahnelerini tamamladığını duyurdu. Çekimler daha sonra Johnson olmadan birkaç hafta devam etti ve prodüksiyon Los Angeles'a taşındı.

BLACK ADAM FRAGMAN