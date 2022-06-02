Bla Bla Bla Bla sözleri! Sagopa Kajmer & Şehinşah - Bla Bla Bla Bla rap şarkısı sözleri nelerdir? Sagopa Kajmer & Şehinşah yeni şarkı sözleri! - Haberler

Sagopa Kajmer & Şehinşah - Bla Bla Bla Bla rap şarkısı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Sagopa Kajmer & Şehinşah - Bla Bla Bla Bla sözleri nedir?

BLA BLA BLA BLA ŞARKI SÖZLERİ

[Sagopa Kajmer]

Şeyn, Sago oh, yapar hamle bro

Masadaki böcekleri kov

Ortaya koy ağır rhyme flow

MC shit, kalemini boğ

İkinin içinde iki iki neler oluyo'?

Bebe neden dik dik bakıyo'n bana?

Bilirsin işim sopa göstermek

Sago savaş pür dikenden hallice

İnsanlar neden pisler yedikleri temiz kaba?

Metaforlarını fırlatıyo' şair yakala

rengi birleştirdim bur'da derin skalam

Bukalaya ıskalamam atarım okumu

Yediririm ağzını açıp dinamik lokumumu

Seni bir pinç linç edim de kal dinç kolaysa

Benimki kalayla mı olur seninki alaysa

Önce kobi çölünde ısıtıp sonraysa Alaska

Anakonda gibi boğazında benim palaska

Bu cefer kalem yazar ellem bu b?atle oynarsa

Az solla istem dışı kell?m

Ufukta bir MC gördüm

Kaplı kalemini kellen

Tekmeler toplar

Çiçekler gibi

O tek ellem

[Nakarat: Sagopa Kajmer & Şehinşah]

Hepsinin canı cehenneme (Wow)

Ben yapar yazarım da hanene

Neymiş yaptıklarımdan aleme? (Neymiş söyle)

Dedim: "Hepsinin canı cehenneme" (Wow, wow)

Hepsinin canı cehenneme

Dibine kadar

Ben yapar yazarım da hanene

Neymiş yaptıklarımdan aleme? (Neymiş söyle)

Dedim: "Hepsinin canı cehenneme"

[Sagopa Kajmer, Şehinşah]

Çünkü susmazlar

Ağız açıp konuşurlar

Onlara meydan ver

Ölümüne boğuşurlar

Çünkü susmazlar

Ağız açıp konuşurlar (Torba değil büzesin)

Onlara meydan ver

Ölümüne boğuşurlar

[Şehinşah]

Yoksa numaran uza burda lan olma ukala

Yorma bu kadar oyna kumara koşma sulara, wow!

Or'da dur yutarlar okyanuslarda, wow!

Boğar usulca Şeyho ve Sagopa

Durma kaç kulaç at arar ustalar

Alamut'tan manzara muazzam

Ayak uymaz rhyme'lara muntazzam

Amaç uçmak yan yana kuşlarla

Kak-kef varsa bu muhakkak

*****

Alaturka kal ya da burdan yak, wow!

Sana susmak farz, bana bulaşman boş!

savaş ustalanla

Olacak er geç kafan urganda

Boğulurken sustalar seni kurtarmaz

Yalvarma boşuna kalabalık istiyo kurban kan

Wow, yala avucunu (Wow)

Arkandan konuşur tayfan utançla (Bro)

[Nakarat: Sagopa Kajmer & Şehinşah]

Hepsinin canı cehenneme (Wow)

Ben yapar yazarım da hanene (Yaz, yaz)

Neymiş yaptıklarımdan aleme? (Neymiş söyle)

Dedim: "Hepsinin canı cehenneme" (Wow, wow)

Hepsinin canı cehenneme (Dibine kadar)

Ben yapar yazarım da haneme (Birikir taş at)

Neymiş yaptıklarımdan aleme? (Yapacaklarıma say)

Dedim: "Hepsinin canı cehenneme" (Wow, wow)

[Nakarat: Sagopa Kajmer]

Çünkü susmazlar

Ağız açıp konuşurlar

Onlara meydan ver

Ölümüne boğuşurlar

Çünkü susmazlar

Ağız açıp konuşurlar

Onlara meydan ver

Ölümüne boğuşurlar

[Şehinşah]

Yolla yenisi gelsin

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