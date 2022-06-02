Bla Bla Bla Bla sözleri! Sagopa Kajmer & Şehinşah - Bla Bla Bla Bla rap şarkısı sözleri nelerdir? Sagopa Kajmer & Şehinşah yeni şarkı sözleri! - Haberler

Bla Bla Bla Bla sözleri! Sagopa Kajmer & Şehinşah - Bla Bla Bla Bla rap şarkısı sözleri nelerdir? Sagopa Kajmer & Şehinşah yeni şarkı sözleri!
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Sagopa Kajmer ve Şehinşah'ın birlikte söyledikleri yeni şarkı "Bla Bla Bla Bla" Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Bla Bla Bla Bla sözleri nelerdir? Bla Bla Bla Bla rap sözleri nedir? Tüm sözler haberimizde...
Sagopa Kajmer & Şehinşah - Bla Bla Bla Bla rap şarkısı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Sagopa Kajmer & Şehinşah - Bla Bla Bla Bla sözleri nedir?
BLA BLA BLA BLA ŞARKI SÖZLERİ
[Sagopa Kajmer]
Şeyn, Sago oh, yapar hamle bro
Masadaki böcekleri kov
Ortaya koy ağır rhyme flow
MC shit, kalemini boğ
İkinin içinde iki iki neler oluyo'?
Bebe neden dik dik bakıyo'n bana?
Bilirsin işim sopa göstermek
Sago savaş pür dikenden hallice
İnsanlar neden pisler yedikleri temiz kaba?
Metaforlarını fırlatıyo' şair yakala
rengi birleştirdim bur'da derin skalam
Bukalaya ıskalamam atarım okumu
Yediririm ağzını açıp dinamik lokumumu
Seni bir pinç linç edim de kal dinç kolaysa
Benimki kalayla mı olur seninki alaysa
Önce kobi çölünde ısıtıp sonraysa Alaska
Anakonda gibi boğazında benim palaska
Bu cefer kalem yazar ellem bu b?atle oynarsa
Az solla istem dışı kell?m
Ufukta bir MC gördüm
Kaplı kalemini kellen
Tekmeler toplar
Çiçekler gibi
O tek ellem
[Nakarat: Sagopa Kajmer & Şehinşah]
Hepsinin canı cehenneme (Wow)
Ben yapar yazarım da hanene
Neymiş yaptıklarımdan aleme? (Neymiş söyle)
Dedim: "Hepsinin canı cehenneme" (Wow, wow)
Hepsinin canı cehenneme
Dibine kadar
Ben yapar yazarım da hanene
Neymiş yaptıklarımdan aleme? (Neymiş söyle)
Dedim: "Hepsinin canı cehenneme"
[Sagopa Kajmer, Şehinşah]
Çünkü susmazlar
Ağız açıp konuşurlar
Onlara meydan ver
Ölümüne boğuşurlar
Çünkü susmazlar
Ağız açıp konuşurlar (Torba değil büzesin)
Onlara meydan ver
Ölümüne boğuşurlar
[Şehinşah]
Yoksa numaran uza burda lan olma ukala
Yorma bu kadar oyna kumara koşma sulara, wow!
Or'da dur yutarlar okyanuslarda, wow!
Boğar usulca Şeyho ve Sagopa
Durma kaç kulaç at arar ustalar
Alamut'tan manzara muazzam
Ayak uymaz rhyme'lara muntazzam
Amaç uçmak yan yana kuşlarla
Kak-kef varsa bu muhakkak
*****
Alaturka kal ya da burdan yak, wow!
Sana susmak farz, bana bulaşman boş!
savaş ustalanla
Olacak er geç kafan urganda
Boğulurken sustalar seni kurtarmaz
Yalvarma boşuna kalabalık istiyo kurban kan
Wow, yala avucunu (Wow)
Arkandan konuşur tayfan utançla (Bro)
[Nakarat: Sagopa Kajmer & Şehinşah]
Hepsinin canı cehenneme (Wow)
Ben yapar yazarım da hanene (Yaz, yaz)
Neymiş yaptıklarımdan aleme? (Neymiş söyle)
Dedim: "Hepsinin canı cehenneme" (Wow, wow)
Hepsinin canı cehenneme (Dibine kadar)
Ben yapar yazarım da haneme (Birikir taş at)
Neymiş yaptıklarımdan aleme? (Yapacaklarıma say)
Dedim: "Hepsinin canı cehenneme" (Wow, wow)
[Nakarat: Sagopa Kajmer]
Çünkü susmazlar
Ağız açıp konuşurlar
Onlara meydan ver
Ölümüne boğuşurlar
Çünkü susmazlar
Ağız açıp konuşurlar
Onlara meydan ver
Ölümüne boğuşurlar
[Şehinşah]
Yolla yenisi gelsin
Bla bla bla bla
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