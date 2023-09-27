Türkiye'nin önde gelen kripto para borsası Paribu, Beşiktaş Token (BJK) ön satışını başarıyla sonuçlandırdı. Beşiktaş Token'ın ön satışı, Paribu platformunda tamamlandı. Fan token'ın kilitsiz seçeneği olan 500 bin adetlik miktarı, rekor süre içinde tükenerek büyük ilgi gördü. Ancak, ön satışın tamamlanmasına rağmen kilitli token seçeneğinin hala tamamlanmadığı görünüyor. Peki, BJK TOKEN ne zaman listelenecek, ne kadar? Beşiktaş Token (BJK) nedir, nasıl ve nereden alınır? İşte detaylar…

Beşiktaş Token, spor kulüpleri ve taraftarlar arasındaki ilişkiyi güçlendirmeyi amaçlayan ve taraftarlara çeşitli avantajlar sunan bir kripto varlık olarak öne çıkıyor. Bu ön satış, Beşiktaş futbol kulübü taraftarları ve kripto para meraklıları arasında büyük bir heyecan yaratmış gibi görünüyor. Bu token, kulüp taraftarlarının daha fazla etkileşime girmesine ve kulübe daha yakın hissetmelerine olanak tanıyacak gibi görünüyor. Peki, BJK TOKEN ne zaman listelenecek, ne kadar? Beşiktaş Token (BJK) nedir, nasıl ve nereden alınır? İşte detaylar…

BJK TOKEN NE ZAMAN LİSTELENECEK?

Kripto paralar, kulüplere önemli bir gelir kaynağı sağlayarak Galatasaray ve Fenerbahçe gibi büyük kulüpler için önemli meblağlar kazandırdı. Ancak Beşiktaş, bu alanda beklemeyi tercih ediyordu. Nihayet, Beşiktaş da Paribu platformunda "Beşiktaş Token" adı altında listelendi.

BEŞİKTAŞ TOKEN (BJK) NEDİR?

Beşiktaş Token, taraftarlara kulübün düzenlediği oylamalara katılarak karar alma süreçlerine aktif bir şekilde katılma fırsatı sunacak. Aynı zamanda, sporcular ve Beşiktaş camiasının önde gelen isimleriyle buluşma ve özel etkinliklere katılma imkanı sunarak sahiplerine özel ayrıcalıklar sunacak. Taraftarlar, Beşiktaş Token'ları sayesinde kulüplerine daha yakın bir ilişki kurma ve kulüp kararlarına katkıda bulunma şansına sahip olacaklar.

BJK COİN NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Beşiktaş Token'in ön satışı, hem kilitli hem de kilitsiz token seçenekleriyle sunuldu. Kilitli token 25 TL, kilitsiz token ise 50 TL karşılığında alınabiliyor. Kilitli tokenler, ilk 8 ay boyunca işleme açık olmayacak ve bu sürenin sonunda sahip olunan miktar her ayın 12'sinde kademeli olarak serbest bırakılacak.

Paribu kullanıcıları, hesaplarında yeterli TL bakiyesine sahip olduklarında 26 Eylül itibarıyla Beşiktaş Token için talepte bulunabilirler. Bu gelişme, Beşiktaş taraftarları ve kripto para meraklıları arasında büyük ilgi uyandırdı ve kulüp için yeni bir gelir kaynağı oluşturmanın kapılarını açtı.