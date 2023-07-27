Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Şenol Güneş yönetiminde sahasında Arnavutluk ekibi KF Tirana ile mücadele edecek. Kara Kartal, rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Peki, Bjk Tirana ilk 11'ler belli oldu mu? Bjk kadrosu açıklandı mı?

Beşiktaş, taraftarı önünde galip gelerek rövanş maçı için avantaj sağlamak amacında. Yardımcı hakemler Sven Waschitzki ve Arno Blos ile dördüncü hakem Tobias Reichel, maçın yönetiminde görev alacaklar. Beşiktaşlı futbolseverler, heyecan dolu maça odaklanırken, kulüp, Bjk Tirana ilk 11'ler belli oldu mu? Bjk kadrosu açıklandı mı merak edildi.

BJK TİRANA İLK 11'LER BELLİ OLDU MU?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Arnavutluk temsilcisi Tirana ile Beşiktaş Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Müsabaka, bu akşam saat 21.00'de başlayacak ve Alman hakem Daniel Schlager tarafından yönetilecek. Heyecan dolu maçı izlemek isteyenler, S Sport Plus'tan canlı yayınlanan mücadeleyi takip edebilirler. Rövanş müsabakası ise 3 Ağustos Perşembe günü Arnavutluk'un başkenti Tiran'da oynanacak. Beşiktaş, kendi sahasındaki ilk maçta avantaj elde etmeyi amaçlarken, Tirana ise deplasmandan olumlu bir sonuçla dönmek isteyecektir. İki takımın mücadelesi futbolseverler için heyecan verici bir karşılaşma olacak.

İlk 11'lerhenüz açıklanmadı.