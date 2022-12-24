BJK lig maçı ne zaman? Gaziantep FK - Beşiktaş lig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Maçın hakemleri kimler?

Süper Lig uzun bir aranın ardından tekrar başladı. Bugün ve yarın ligde 15. hafta maçları oynanacak. Bu maçlardan birisi de Gaziantep FK - Beşiktaş maçıdır. Peki, BJK maçı ne zaman? Gaziantep FK - Beşiktaş lig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maçın hakemleri kimler? Gaziantep FK - Beşiktaş Süper Lig maçı hangi gün, saat kaçta başlayacak? İşte detaylar...