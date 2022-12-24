BJK lig maçı ne zaman? Gaziantep FK - Beşiktaş lig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Maçın hakemleri kimler?
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Süper Lig uzun bir aranın ardından tekrar başladı. Bugün ve yarın ligde 15. hafta maçları oynanacak. Bu maçlardan birisi de Gaziantep FK - Beşiktaş maçıdır. Peki, BJK maçı ne zaman? Gaziantep FK - Beşiktaş lig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maçın hakemleri kimler? Gaziantep FK - Beşiktaş Süper Lig maçı hangi gün, saat kaçta başlayacak? İşte detaylar...
Beşiktaş'ın lig maçı ne zaman? BJK lig maçı saat kaçta başlayacak, maç hangi gün? futbol gündeminin merak ettiği başlıklar arasında geliyor. Peki, BJK maçı ne zaman? Gaziantep FK - Beşiktaş lig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde...
Gaziantep FK - Beşiktaş maçı 25 Aralık 2022 Pazar günü saat 16:00 'da başlayacak.
Gaziantep FK - Beşiktaş maçını Bein Sports ekranlarından izleyebilirsiniz.
ATİLLA KARAOĞLAN(Hakem)
CEVDET KÖMÜRCÜOĞLU(1. Yardımcı Hakem)
SERKAN OK(2. Yardımcı Hakem)
TUGAY KAAN NUMANOĞLU(Dördüncü Hakem)
MUSTAFA KAMİL ABİTOĞLU(Gözlemci)
MÜRVET SEZER(Gözlemci)
HAKAN TAŞCI(Temsilci)
MEHMET YAVUZ(Temsilci)
ALPER SAMİ ÇAYIR(Temsilci)
ZEKERİYA HANÇER(Temsilci)
Maç, Gaziantep'da, Kalyon Stadyumu'nda oynanacak.
Sizce Cumartesi günü oynanacak olan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisini kim kazanır?— Haberler.com (@Haberler) December 22, 2022