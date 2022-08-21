BJK karagümrük canli izle maçı canlı izle! Bein Sports 1 canlı izle! Bein Sports 1 canlı izleme linki! BJK karagümrük canli izle maçı canlı izleme lin

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21-08-2022 BEŞİKTAŞ VS FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Beşiktaş ile Fatih Karagümrük arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI BEİN SPORTS 1 CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

BJK KARAGÜMRÜK CANLİ İZLE MAÇI CANLI İZLE! (LİNK)

BEŞİKTAŞ-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ GÜN?

Beşiktaş-Fatih Karagümrük Maçı, 21 Ağustos Pazar günü oynanacak.

BEİN SPORTS 1 CANLI İZLE!

BEŞİKTAŞ-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Fatih Karagümrük Maçı, saat 21:45 başlayacak.

BEİN SPORTS 1 CANLI İZLEME LİNKİ!

BEŞİKTAŞ-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş ve Fatih Karagümrük, karşı karşıya geleceği Spor Toto Süper Lig maçı, İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.

BJK KARAGÜMRÜK CANLİ İZLE MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Sakatlıklarının ardından bireysel çalışmalara yeni başlayan Welinton Souza, Josef de Souza ve Atiba Hutchinson'ın yanı sıra sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal karşılaşmada görev alamayacak. Bu dört oyuncunun dışında kırmızı kart cezalısı Emrecan Uzunhan da Fatih Karagümrük maçında yer almadı.

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş : Ersin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Berkay, Salih, Gedson, N'Koudou, Muleka, Weghorst.

Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Dresevic, Burak Bekaroğlu, Caner Erkin, Shukurov, Ozdoev, Ahmed Musa, Borini, Levent Mercan, Diagne

CANLI ANLATIM

Dakika 17: Beşiktaş, Wout Weghorst'un golüyle 1-0 öne geçti.

Dakika 10: Salih Uçan'ın kornerinde Muleka diziyle vurdu, top yine direkten döndü. Seken topta N'Koudou'nun vuruşu üstten auta gitti.