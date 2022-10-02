BJK - FB maçı nerede oynanacak? Derbi kimin sahasında oynanacak? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı nerede oynanacak?

Bu akşam futbolseverler derbi heyecanı yaşayacak. Derbinin adı Beşiktaş - Fenerbahçe. Peki, akşam 8'de başlayacak olan BJK - FB derbisi kimin sahasında oynanacak merak ediliyor. İşte, FB - BJK maçı nerede oynanacak? Derbi kimin sahasında oynanacak? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı nerede oynanacak? Maç hakkında bilgiler haberimizde...

BJK - FB maçı nerede oynanacak? Bu akşam futbolseverler derbi heyecanı yaşayacak. Derbinin adı Beşiktaş - Fenerbahçe. Peki, akşam 8'de başlayacak olan BJK - FB derbisi kimin sahasında oynanacak merak ediliyor. İşte, FB - BJK maçı nerede oynanacak? Derbi kimin sahasında oynanacak? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı nerede oynanacak? Maç hakkında bilgiler haberimizde...

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı İstanbul'da Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı 02.10.2022 Pazar (Bugün) oynanacak.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı 02.10.2022 Pazar (Bugün) günü saat 20.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak. Beşiktaş - Fenerbahçe maçını canlı izlemek için Bein Sport kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ KİM?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçını Hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Yardımcı hakem olarak Aleks Taşçıoğlu ve Serkan Ok görev yapacak.