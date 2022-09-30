BJK - FB maçı ne zaman 2022? Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maçın hakemi kim?
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Türkiye'nin en büyük 2. derbisi olarak kabul edilen Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin ne zaman, saat kaçta başlayacağı merak ediliyor. Derbiyi canlı ve saatinde izlemek isteyen futbol severler, BJK - FB derbi ne zaman 2022? Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maçın hakemleri kimdir? araştırması yapıyor. Peki, derbi maçı ne zaman? İşte detaylar...
BJK - FB maçı ne zaman 2022?Beşiktaş- Fenerbahçe maçına sayılı günler kala maçı izlemek isteyenler, BJK - FB derbi ne zaman 2022? Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyor. 3 puan almak isteyen iki takım arasındaki mücadele 2 Ekim saat 20:00 'da başlayacak. Peki, maçın hakemleri kimler olacak? Maç nerede oynanacak, hangi statta?
Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçı 2 Ekim 2022 Pazar günü akşam saat 20:00 'da başlayacak.
Beşiktaş-Fenerbahçe maçını Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.
Maç, İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.
VOLKAN BAYARSLAN(Hakem)
ALEKS TAŞCIOĞLU(1. Yardımcı Hakem)
SERKAN OK(2. Yardımcı Hakem)
ATİLLA KARAOĞLAN(Dördüncü Hakem)
SABİT HACIÖMEROĞLU(Gözlemci)
TOLGA ÖZKALFA(Gözlemci)
SUAT ÇOBAN(Temsilci)
SURURİ SAYDAM(Temsilci)
CENGİZ ÖNEN(Temsilci)
BÜLENT KILIÇ(Temsilci)