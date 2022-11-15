Süper Lig'in 14. haftasında Vodafone Park'ta oynanması gereken Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşması için erteleme kararı çıktı. Beşiktaş maçının ne zamana ertelendiği futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, BJK- Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak? Beşiktaş- Antalyaspor maçı hangi gün oynanacak? Beşiktaş- Antalyaspor maçı ne zamana ertelendi? İşte maç hakkında merak edilenler...

BJK- Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak?sorusu aratılıyor. 13 Kasım günü Süper Lig'de oynanması gereken Beşiktaş- Antalyaspor maçının ertelenmesi üzerine futbolseverler Beşiktaş- Antalyaspor maçı iptal mi? Beşiktaş- Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak? sorularına yanıt aradı. Peki, BJK- Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak? Beşiktaş- Antalyaspor maçı hangi gün oynanacak? Beşiktaş- Antalyaspor maçı ne zamana ertelendi? İşte detaylar...

BJK- ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

TFF'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrasında TFF Yönetim Kurulu, yaptığı değerlendirme sonucunda, Vodafone Park'ta bu akşam saat 20.00'de oynanması gereken Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasını ileri bir tarihe ertelemiştir. Milletimizi büyük bir üzüntüye boğan bu acı olay sonrasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi. Beşiktaş- Antalyaspor maçının ne zaman oynanacağı TFF tarafından henüz belirtilmedi.