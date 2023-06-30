Kanal D ekranlarında yayınlanan Bizum Hoca 2 filminin konusu merak konusu oldu. Filmseverler, Bizum Hoca filminin oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. Peki, Bizum Hoca 2 oyuncuları kimler? Bizum Hoca 2 ne anlatıyor, konusu ne? Bizum Hoca 2 oyuncu kadrosu! İşte detaylar...

Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Bizum Hoca 2 filminin oyuncu kadrosu araştırılan konular arasında yer alıyor. İzleyiciler, filmin kaç yılında çekildiğini ve konusunu araştırmaya başladı. Peki, Bizum Hoca 2 oyuncuları kimler? Bizum Hoca 2 ne anlatıyor, konusu ne? Bizum Hoca 2 oyuncu kadrosu! Detaylar haberimizde...

BİZUM HOCA 2 OYUNCU KADROSU!

Cezmi Baskın

Tuğba Çom

Fatih Topçuoğlu

Onur Dilber

Seymen Aydın

BİZUM HOCA 2 KONUSU NE?

Burası Karadeniz'dir, burada aşkın, nefretin, neşenin, tutkunun Karadenizcesi, en absürdü yaşanır… Hepsi ayrı bir inatçı keçi olan kadınların erkekleri diz çöktürme çabaları ve erkeklerin kadınları abluka altına alıp direnişlerini kırma çabaları karadenize has bir şekilde işlenmektedir..