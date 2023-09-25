Bizim Hoca: Sıkıntı Yok filmi oyuncuları kim? Bizim Hoca: Sıkıntı Yok filmi konusu, oyuncuları ve Bizim Hoca: Sıkıntı Yok özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Bizim Hoca: Sıkıntı Yok filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Bizim Hoca: Sıkıntı Yok konusu, özeti ve Bizim Hoca: Sıkıntı Yok oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Bizim Hoca: Sıkıntı Yok filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Bizim Hoca: Sıkıntı Yok filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Bizim Hoca: Sıkıntı Yok filmini izleyecek olanların merak ettiği Bizim Hoca: Sıkıntı Yok konusu nedir, Bizim Hoca: Sıkıntı Yok oyuncuları kimler ve Bizim Hoca: Sıkıntı Yok özeti gibi konuları inceliyoruz.

BİZİM HOCA: SIKINTI YOK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Feridun, Cahit ve Tamer ilk hikâyenin sonunda milli piyango biletini ele geçirip zor da olsa mutlu sona kavuşmuştur. Artık paraları vardır. Bu süreçte dost oldukları köy halkına da ihtiyaçları doğrultusunda yardım da etmişlerdir. Feridun artık kendine tamamen düzgün bir hayat kurup, tertemiz bir sayfa açacak duruma gelmiştir. Bunun için şimdiki adım evlenmektir. Evlendikten sonra tam bir aile babası olacaktır. İlk filmde tanıştığı hayatının kadınıyla bu temiz sayfaya başlayacaktı. Köyde düğün hazırlıkları yapılır. Herkes coşkulu ve mutludur. Feridun köy halkıyla beraber kız almaya gidecektir. Gelin arabası ve bir minibüse ilk filmden karakterlerimiz doluşur. Ama gel gör ki o gün Trabzon'da yüksek güvenlik önlemiyle bütün yollar kapatılmıştır. Sümela Manastırı'nı ziyarete Rum Ortodoks Patriği gelecektir. Kız almak için yola çıkan bizimkiler yollar kapalı olduğundan bir türlü gidemezler. Alternatif yollardan çıkış yolu ararken başlarına gelmedik kalmaz. Feridun, Tamer ve Cahit'i kirli geçmişleri de bu süreçte onları bulur.

Oyuncular : Onur Dilber, Ümit Beste Kargın, Ufuk Özdemir, Asuman Dabak, Seymen Aydın, Alay Cihan