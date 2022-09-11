Bizim Aile evi nerede, hangi semtte çekildi? Bizim Aile oyuncuları kimler, konusu ne?
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Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden biri olan Bizim Aile evi nerede, hangi semtte çekildiği merak ediliyor. Dram- komedi türündeki Bizim Aile oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çekiyor. Peki, Bizim Aile evi nerede, hangi semtte çekildi? Bizim Aile oyuncuları kimler, konusu ne?
Bizim Aile filmi bu akşam televizyon ekranında seyircisi ile buluşuyor. Bizim Aile evi nerede, hangi semtte çekildiği soruları gündeme geliyor. Bizim Aile filmi 1975 yapımı ve başrollerinde Münir Özkul ve Adile Naşit rol aldığı film nerede, hangi semtte çekildi merak ediliyor. Bizim Aile evi nerede, hangi semtte çekildi? Bizim Aile oyuncuları kimler, konusu ne? Detaylar haberimizdedir…
BİZİM AİLE EVİ HANGİ SEMTTE ÇEKİLDİ?
Bizim Aile evi, günümüzde klinik olarak kullanılan yapı birçok Yeşilçam filminin çekim mekanı olarak kullanıldı. Alev ve babası zengin fabrikatör Saim Bey'in ikamet ettiği yapı için ise Yeniköy'de bulunan Said Halim Paşa Yalısı seçildi. Saim Bey'in Yaşar Usta ile klişeleşmiş diyaloğunun geçtiği ofis ise yönetmen ve senarist Ertem Eğilmez'in Beyoğlu'ndaki çalışma ofisidir.
BİZİM AİLE NEREDE ÇEKİLDİ?
1976 yılında vizyona giren film İstanbul'da çekildi. Ana çekim mekanı olan, Yaşar Usta'nın çocukları ile birlikte taşındığı Melek Hanım'a ait olan köşk Üsküdar'ın Altunizade semtinde bulunmaktadır.
BİZİM AİLE OYUNCU KADROSU
- Münir Özkul - Yaşar Usta
- Adile Naşit - Melek
- Tarık Akan - Ferit
- Şener Şen - Şener
- Itır Esen - Alev
- Halit Akçatepe - Halit
- Ayşen Gruda - Feride
- Tuncay Akça - Tuncay
- Cengiz Nezir - Ferdi
- Saim Alpago - Saim Bey
- Ahmet Arıman - Ahmet
- Tayfun Akalın - Tayfun
- Sıtkı Akçatepe - Avukat
- Talat Dumanlı - Talat
- Süreyya Dumanlı - Süreyya
- Nezahat Tanyeri - Hacer
- Selim Naşit Özcan - Nikâh Memuru