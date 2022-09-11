Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden biri olan Bizim Aile evi nerede, hangi semtte çekildiği merak ediliyor. Dram- komedi türündeki Bizim Aile oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çekiyor. Peki, Bizim Aile evi nerede, hangi semtte çekildi? Bizim Aile oyuncuları kimler, konusu ne?

Bizim Aile filmi bu akşam televizyon ekranında seyircisi ile buluşuyor. Bizim Aile evi nerede, hangi semtte çekildiği soruları gündeme geliyor. Bizim Aile filmi 1975 yapımı ve başrollerinde Münir Özkul ve Adile Naşit rol aldığı film nerede, hangi semtte çekildi merak ediliyor. Bizim Aile evi nerede, hangi semtte çekildi? Bizim Aile oyuncuları kimler, konusu ne? Detaylar haberimizdedir…

BİZİM AİLE EVİ HANGİ SEMTTE ÇEKİLDİ?

Bizim Aile evi, günümüzde klinik olarak kullanılan yapı birçok Yeşilçam filminin çekim mekanı olarak kullanıldı. Alev ve babası zengin fabrikatör Saim Bey'in ikamet ettiği yapı için ise Yeniköy'de bulunan Said Halim Paşa Yalısı seçildi. Saim Bey'in Yaşar Usta ile klişeleşmiş diyaloğunun geçtiği ofis ise yönetmen ve senarist Ertem Eğilmez'in Beyoğlu'ndaki çalışma ofisidir.

BİZİM AİLE NEREDE ÇEKİLDİ?

1976 yılında vizyona giren film İstanbul'da çekildi. Ana çekim mekanı olan, Yaşar Usta'nın çocukları ile birlikte taşındığı Melek Hanım'a ait olan köşk Üsküdar'ın Altunizade semtinde bulunmaktadır.

BİZİM AİLE OYUNCU KADROSU

Münir Özkul - Yaşar Usta

Adile Naşit - Melek

Tarık Akan - Ferit

Şener Şen - Şener

Itır Esen - Alev

Halit Akçatepe - Halit

Ayşen Gruda - Feride

Tuncay Akça - Tuncay

Cengiz Nezir - Ferdi

Saim Alpago - Saim Bey

Ahmet Arıman - Ahmet

Tayfun Akalın - Tayfun

Sıtkı Akçatepe - Avukat

Talat Dumanlı - Talat

Süreyya Dumanlı - Süreyya

Nezahat Tanyeri - Hacer

Selim Naşit Özcan - Nikâh Memuru

BİZİM AİLE KONUSU NE?

Yaşar Usta'nın fabrika arkadaşı Talat Usta ve eşi, Yaşar Usta ile Melek Hanım'ı evlendirmeye çalışmaktadır. Bu çabaları başarılı olur fakat Yaşar Usta'nın dört, Melek Hanım'ın üç çocuğu vardır. Fakat bu çocuklar birbiri ile anlaşamıyor, sürekli kavga ediyorlardı. Melek Hanım'ın oğullarından biri olan Ferit'in kız arkadaşı Alev'in babası, Alev'in Ferit ile sevgili olduğunu öğrenince Yaşar Usta ve ailesini rahat bırakmaz ve ilk Yaşar Usta'yı işinden kovar ardından aileyi evlerinden atar. Yaşar Usta Alev'in babası ile görüşür. Alev'in babası Saim Bey hatasını anlar ve evlerini onlara geri verir.