Bize Müsaade nerede çekildi? Bize Müsaade konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Bize Müsaade ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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2019 yapımı komedi filmi Bize Müsaade bugün Kanal D'de ekranlara gelecek. Filmin başlamasıyla birlikte izleyiciler, Bize Müsaade nerede çekildi? Bize Müsaade konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Bize Müsaade ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyor. İşte film hakkında bilgiler...
Başrollerinde Giray Altınok, Fırat Albayram, Sami Aksu, Ferit Aktuğ'un olduğu "Bize Müsaade" filmi Kanal D'de! Bize Müsaade nerede çekildi? Bize Müsaade konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Bize Müsaade ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2019 yapımı Bize Müsaade filmi bugün 13 Haziran 2022 tarihinde saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara gelecek.
Filmin çekimleri İstanbul'daki Validebağ Adile Sultan Kasrı, Büyük Ada ve Ümraniye Nakkaş Platoları'nda yapıldı.
Bize Müsaade, bir iş için akıl hastanesine gittiklerinde kendilerini beklenmedik durumların içinde bulan üç arkadaşın hikayesini konu ediyor. Tv sektöründen yakın arkadaş olan bir yönetmen, bir oyuncu ve bir senarist, danışmanlık vermek için Büyükada'da bir akıl hastanesine gider. Üç arkadaş iş için geldikleri hastanede görmemeleri gereken bir olaya şahit olur ve bu durum üzerine başhekim Sinan tarafından hastaneye hapsedilir. Hastaneden kurtulmaya çalışan üç arkadaşın, özgürlüklerine kavuşmaları için mükemmel bir plan yapmaları gerekir.
Giray Altınok
Fırat Albayram
Sami Aksu
Ferit Aktuğ