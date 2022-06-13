Başrollerinde Giray Altınok, Fırat Albayram, Sami Aksu, Ferit Aktuğ'un olduğu "Bize Müsaade" filmi Kanal D'de! Bize Müsaade nerede çekildi? Bize Müsaade konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Bize Müsaade ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BİZE MÜSAADE NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

2019 yapımı Bize Müsaade filmi bugün 13 Haziran 2022 tarihinde saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara gelecek.

BİZE MÜSAADE NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri İstanbul'daki Validebağ Adile Sultan Kasrı, Büyük Ada ve Ümraniye Nakkaş Platoları'nda yapıldı.

BİZE MÜSAADE KONUSU NEDİR?

Bize Müsaade, bir iş için akıl hastanesine gittiklerinde kendilerini beklenmedik durumların içinde bulan üç arkadaşın hikayesini konu ediyor. Tv sektöründen yakın arkadaş olan bir yönetmen, bir oyuncu ve bir senarist, danışmanlık vermek için Büyükada'da bir akıl hastanesine gider. Üç arkadaş iş için geldikleri hastanede görmemeleri gereken bir olaya şahit olur ve bu durum üzerine başhekim Sinan tarafından hastaneye hapsedilir. Hastaneden kurtulmaya çalışan üç arkadaşın, özgürlüklerine kavuşmaları için mükemmel bir plan yapmaları gerekir.

BİZE MÜSAADE OYUNCULARI KİMLERDİR?

Giray Altınok

Fırat Albayram

Sami Aksu

Ferit Aktuğ

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