Bizans Oyunları nerede çekildi? Bizans Oyunları konusu ne, oyuncuları kimler? Bizans Oyunları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Televizyonlarda dizi olmayan günler film yayınlanıyor. Bugünkü filmlerden birisi de Bizans Oyunları oldu. Peki, Bizans Oyunları nerede çekildi? Bizans Oyunları konusu ne, oyuncuları kimler? Bizans Oyunları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bizans Oyunları filminin konusu nedir? Bizans Oyunları oyuncu kadrosu!
Bizans Oyunları, 2016 çıkışlı Türk komedi filmi. Bizans Oyunları filmi bugün Star 'da ekranlara gelecek. Film başlamadan önce nerede çekildiği merak edildi. Peki, Bizans Oyunları nerede çekildi? Bizans Oyunları konusu ne, oyuncuları kimler? Bizans Oyunları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar sizlerle...
Bizans Oyunları 12 Mayıs Perşembe saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor.
Güney Amerika'nın sıcağından ve Rio Karnavalı'nın gürültüsünden kendilerine gına gelen Mayalar, tası tarağı toplayıp taşının toprağının altın olduğunu duydukları Anadolu'ya göç edip Bağcılar civarına yerleşirler. Yeni yerleştikleri bu bereketli topraklarda Türk boyları ile kaynaşarak Güney Amerika'nın tekniğini Anadolu'nun kültürüyle birleştiren Mayalar, zamanla bilimde, sanatta, teknolojide ve Sudoku'da gösterdikleri üstün başarı ile komşuları olan Bizans'ın dikkatini ve nefretini üzerlerine çekmekten kurtulamazlar. Her ne kadar Bizans'ın dost canlısı ve barışsever Kralı 3. Klitor gerçek bir Maya hayranı olsa da, karısı 5. Klitorya ve kardeşi Muhteris, Mayalar'ın yükselişini durdurmak için ortalama bir televizyon dizisinin bir sezonunda rastlanacak entrikayı birleştirip haince bir plan yaparlar. Plana göre Klitorya ve kayınçosu Muhteris, önce Klitor'u ortadan kaldıracak, ardından da Mayaların bütün kadınlarını kaçırıp Bizans zindanlarına atacaktır. Bu şekilde Bizanslılar Maya kadınlarıyla soylarını ıslah ederken Bizans erkekleri de "yalnızlık Allah'a mahsus" deyip çevre kabilelerin düşük profilli kadınlarıyla birleşecek ve Mayalar'ın kusursuz genleri zamanla sıradan DNA'lara dönüşecektir...
Filmin bir bölümü İstanbul'da çekilirken bir bölümü ise Bulgaristan'da çekilmiştir.
Gürkan Uygun : Gazi Mağusa
Tolgahan Sayışman : Prens Adonis
Gonca Vuslateri : Klitorya
Tuvana Türkay : Ayçörek
Murat Dalkılıç : Muhteris
Özge İnce : Bonservis
Oğuzhan Uğur : Taciroğlu
Anıl Altınöz : Mucittin
Caner Erdem : Götürbey
Ünal Yeter : Vurkaçoğlu
Ebru Aykaç : Köşem Sultan
Akın Saatçi : Sör Vayvır
İnci Pars : Olivia
Mesut Süre : Cellat Mortis
Nazmi Kirik : Havadis
Hazal Şenel : Çiğbörek
Altuğ Yücel : Klitor
Ceyhun Yılmaz : Tetris Usta
Mesut Yar : Otopsis
Hakan Yılmaz : Nöbetçi Doktor
Kaan Kural : Kaanis Kuralidis
Tahsin Hasoğlu : Fordis
Şems Özkan : Çavuşesku
Caner Bala :
Hamza Yazıcı : Kısa mesaj
İlkay Çelik : Overlokçu
Mihaela Dimitrova : Evtelya
Rumen Papov : Viking
İlker Şahinbaş : Koreograf
Sevda Aycan : Matruşka kız 1
Sude Duman : Matruşka kız 2
Mirka Miroslava Bucak : Matruşka kız 3
Semin Erman : Matruşka kız 4
Anna Borodayenko : Matruşka kız 5
İpek Bayram : Matruşka kız 6
Bisera Martinovska : Matruşka kız 7
Natalia Cantürk : Matruşka kız 8