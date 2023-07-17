Bugün Star TV'de Bizans Oyunları filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce filmin konusu ve oyuncuları merak edildi. Peki, Bizans Oyunları konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Bizans Oyunları filmi nerede çekildi, hangi il ve ilçede? Bizans Oyunları ne zaman çıktı, hangi yıl? İşte detaylar...

Televizyonlarda dizi olmayan günler film yayınlanıyor. Bugünkü filmlerden birisi de Bizans Oyunları oldu. Peki, Bizans Oyunları nerede çekildi? Bizans Oyunları konusu ne, oyuncuları kimler? Bizans Oyunları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bizans Oyunları konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Bizans Oyunları filmi nerede çekildi, hangi il ve ilçede? Bizans Oyunları ne zaman çıktı, hangi yıl? Bizans Oyunları filminin konusu nedir? Bizans Oyunları oyuncu kadrosu!

BİZANS OYUNLARI HANGİ YIL ÇIKTI?

Bizans Oyunları (veya Bizans Oyunları: Geym of Bizans), 2016 çıkışlı Türk komedi filmi.

BİZANS OYUNLARI KONUSU NEDİR?

Güney Amerika'nın sıcağından ve Rio Karnavalı'nın gürültüsünden kendilerine gına gelen Mayalar, tası tarağı toplayıp taşının toprağının altın olduğunu duydukları Anadolu'ya göç edip Bağcılar civarına yerleşirler. Yeni yerleştikleri bu bereketli topraklarda Türk boyları ile kaynaşarak Güney Amerika'nın tekniğini Anadolu'nun kültürüyle birleştiren Mayalar, zamanla bilimde, sanatta, teknolojide ve Sudoku'da gösterdikleri üstün başarı ile komşuları olan Bizans'ın dikkatini ve nefretini üzerlerine çekmekten kurtulamazlar. Her ne kadar Bizans'ın dost canlısı ve barışsever Kralı 3. Klitor gerçek bir Maya hayranı olsa da, karısı 5. Klitorya ve kardeşi Muhteris, Mayalar'ın yükselişini durdurmak için ortalama bir televizyon dizisinin bir sezonunda rastlanacak entrikayı birleştirip haince bir plan yaparlar. Plana göre Klitorya ve kayınçosu Muhteris, önce Klitor'u ortadan kaldıracak, ardından da Mayaların bütün kadınlarını kaçırıp Bizans zindanlarına atacaktır. Bu şekilde Bizanslılar Maya kadınlarıyla soylarını ıslah ederken Bizans erkekleri de "yalnızlık Allah'a mahsus" deyip çevre kabilelerin düşük profilli kadınlarıyla birleşecek ve Mayalar'ın kusursuz genleri zamanla sıradan DNA'lara dönüşecektir...

BİZANS OYUNLARI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Filmin bir bölümü İstanbul'da çekilirken bir bölümü ise Bulgaristan'da çekilmiştir.

BİZANS OYUNLARI OYUNCULARI KİMLER?

Gürkan Uygun : Gazi Mağusa

Tolgahan Sayışman : Prens Adonis

Gonca Vuslateri : Klitorya

Tuvana Türkay : Ayçörek

Murat Dalkılıç : Muhteris

Özge İnce : Bonservis

Oğuzhan Uğur : Taciroğlu

Anıl Altınöz : Mucittin

Caner Erdem : Götürbey

Ünal Yeter : Vurkaçoğlu

Ebru Aykaç : Köşem Sultan

Akın Saatçi : Sör Vayvır

İnci Pars : Olivia

Mesut Süre : Cellat Mortis

Nazmi Kirik : Havadis

Hazal Şenel : Çiğbörek

Altuğ Yücel : Klitor

Ceyhun Yılmaz : Tetris Usta

Mesut Yar : Otopsis

Hakan Yılmaz : Nöbetçi Doktor

Kaan Kural : Kaanis Kuralidis

Tahsin Hasoğlu : Fordis

Şems Özkan : Çavuşesku

Caner Bala :

Hamza Yazıcı : Kısa mesaj

İlkay Çelik : Overlokçu

Mihaela Dimitrova : Evtelya

Rumen Papov : Viking

İlker Şahinbaş : Koreograf

Sevda Aycan : Matruşka kız 1

Sude Duman : Matruşka kız 2

Mirka Miroslava Bucak : Matruşka kız 3

Semin Erman : Matruşka kız 4

Anna Borodayenko : Matruşka kız 5

İpek Bayram : Matruşka kız 6

Bisera Martinovska : Matruşka kız 7

Natalia Cantürk : Matruşka kız 8