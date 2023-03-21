Başrolünde Melisa Sözen,Eylül Tumbar,Musa Uzunlar gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisi tanıtım afişini yayınlandı. Dizi severlerin merak ettikleri arasında ise Biz Kimden Kaçıyorduk Anne ne zaman yayınlanacak? Biz Kimden Kaçıyorduk Anne konusu ne, oyuncuları kim? soruları yer aldı.

Netflix'te yayınlanacak olan Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisinin tanıtım afişinin yayınlanması üzerine arama motorlarında Biz Kimden Kaçıyorduk Anne ne zaman yayınlanacak? Biz Kimden Kaçıyorduk Anne konusu ne, oyuncuları kim? soruları aratıldı. Melisa Sözen'in başrolünde yer aldığı dizinin detayları Biz Kimden Kaçıyorduk Anne ne zaman yayınlanacak? Biz Kimden Kaçıyorduk Anne konusu ne, oyuncuları kim? soruları ile aratılıyor. İşte tüm merak edilenler...

BİZ KİMDEN KAÇIYORDUK ANNE NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisi 24 Mart'ta Netflix'te yayına girecek.

BİZ KİMDEN KAÇIYORDUK ANNE OYUNCULARI KİM?

Melisa Sözen, Birand Tunca, Deniz Karaoğlu, Buçe Buse Kahraman, Musa Uzunlar Hakan Boyav gibi isimler oyuncu kadrosunda yer alıyor.

BİZ KİMDEN KAÇIYORDUK ANNE KONUSU NE?

Otellerde kalarak kaçak bir hayat süren gizemli bir anne ile genç kızı, karşılarına çıkan tehditlerle baş ederken geçmişlerinin üzerindeki sır perdesi yavaş yavaş aralanır.