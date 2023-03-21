Başrolünde Melisa Sözen,Eylül Tumbar,Musa Uzunlar gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisi tanıtım afişini yayınlandı. Dizi severler ise Biz Kimden Kaçıyorduk Anne fragman yayınlandı mı? Biz Kimden Kaçıyorduk Anne 1. bölüm fragmanı izle! Biz Kimden Kaçıyorduk Anne ilk bölüm fragmanı! araması yaptı.

Netflix'te yayınlanacak olan Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisinin tanıtım afişinin yayınlanması üzerine arama motorlarında Biz Kimden Kaçıyorduk Anne ne zaman yayınlanacak? Biz Kimden Kaçıyorduk Anne konusu ne, oyuncuları kim? soruları aratıldı. Melisa Sözen'in başrolünde yer aldığı dizinin fragmanı ise merak edildi. Biz Kimden Kaçıyorduk Anne fragman yayınlandı mı? Biz Kimden Kaçıyorduk Anne 1. bölüm fragmanı izle! Biz Kimden Kaçıyorduk Anne ilk bölüm fragmanı!

BİZ KİMDEN KAÇIYORDUK ANNE NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisi 24 Mart'ta Netflix'te yayına girecek.

BİZ KİMDEN KAÇIYORDUK ANNE OYUNCULARI KİM?

Melisa Sözen, Birand Tunca, Deniz Karaoğlu, Buçe Buse Kahraman, Musa Uzunlar Hakan Boyav gibi isimler oyuncu kadrosunda yer alıyor.

BİZ KİMDEN KAÇIYORDUK ANNE KONUSU NE?

Otellerde kalarak kaçak bir hayat süren gizemli bir anne ile genç kızı, karşılarına çıkan tehditlerle baş ederken geçmişlerinin üzerindeki sır perdesi yavaş yavaş aralanır.