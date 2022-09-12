Okulların açılması ile birlikte öğrenciler ve veliler okul alışverişini başladı. Okul alışverişi yapan lise öğrencileri, birçok farklı ders için defter seçiyor. Bu defterler arasında biyoloji defteri de seçiliyor. Peki, Biyoloji defteri kareli mi, çizgili mi? Biyoloji defteri nasıl olmalı? Biyoloji defteri kaç yaprak olmalı?

Biyoloji defteri kareli mi, çizgili mi? Sorusu, yeni bir biyoloji defteri alacak olan lise öğrencileri tarafından çok sık aratılan konulardan bir tanesi haline geldi. Farklı derslere göre farklı defter seçimleri gerçekleştirmek gerekebiliyor. Bu nedenle insanlar Biyoloji defteri kareli mi, çizgili mi? Sorusunu merak ediyor. Peki, Biyoloji defteri kareli mi, çizgili mi? Biyoloji defteri nasıl olmalı? Biyoloji defteri kaç yaprak olmalı?

BİYOLOJİ DEFTERİ KARELİ Mİ, ÇİZGİLİ Mİ?

Biyoloji defteri her ne kadar ezbere dayalı ve sözel bir ders olarak tanımlansa da aslında sayısal ve çizim gerektiren bir derstir. Bu nedenle Biyoloji defterinin kareli olması, derslerde yapılacak olan çizimlerin, işaretlerin, şekillerin daha düzgün olmasına yardımcı olacaktır.

BİYOLOJİ DEFTERİ KAÇ YAPRAK OLMALI?

Biyoloji defteri için yaprak sayısı tamamen kişinin ders temposuna ve not alma sıklığına bağlıdır. Ortalama bir Biyoloji defteri için 30-50 sayfa kareli defter yeterli olacaktır. Fakat bu durum öğretmene ve konulara göre değişiklik gösterebilmektedir.