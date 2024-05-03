BitMEX'in Kurucu Ortağından Şaşırtıcı Bitcoin Tahmini

BitMEX'in kurucu ortağı Arthur Hayes, Bitcoin'in yakın gelecekte 70.000 dolar seviyesine ulaşabileceğini iddia ediyor. Gizli para basımı faaliyetlerinin piyasaya olumlu yansıyacağını savunan Hayes, bu durumun Bitcoin fiyatlarında yavaş yavaş yükselişe neden olacağını öne sürüyor.

Bitcoin'de Yeni Zirve Yolculuğu Arthur Hayes'ten Gelen Tahminlerle Başlıyor

BitMEX'in eski CEO'su ve kurucu ortağı Arthur Hayes, yaptığı açıklamalarda, Bitcoin'in fiyatının "gizli para basımı" faaliyetleri nedeniyle önemli bir yükseliş göstereceğine inandığını belirtti. Hayes, Bitcoin'in yakın zamanda 60.000 dolar seviyesine ulaşacağını ve Ağustos ayı boyunca 60.000 ile 70.000 dolar arasında dalgalanacağını öngörüyor.

Hayes, son dönemdeki Federal Rezerv ( Fed ) ve ABD Hazinesi'nin politika güncellemelerini "gizli para basımı" olarak nitelendirdi ve bu durumun kripto piyasasında hemen anlaşılmayacağını, ancak uzun vadede Bitcoin'in fiyatının dibe vurup yavaşça yükselişe geçeceğini savundu. Bitcoin, geçtiğimiz Çarşamba günü 56.500 dolara kadar düşmüş olup, Mart ayında kaydedilen 73.836 dolarlık zirve seviyesinden yüzde 23'lük bir düşüş gösterdi. Bitcoin şu anda ise 59.568 dolardan işlem görüyor.

Hayes ayrıca, Mart ayında kripto piyasasının büyük bir düzeltme yaşayabileceğini öngörmüş ve bu tahminin gerçekleştiğini belirtti. Heyes'e göre ABD vergi sezonu, Fed'in adımları, Bitcoin'in yarılanması ve ABD'deki Bitcoin ETF'lerinin yönetim altındaki varlıklarındaki yavaşlama gibi faktörler birleşerek piyasada gerekli bir temizlik sürecini tetikledi.

Fed'in bu hafta yaptığı açıklama ile ekonomide dolaşımı azaltmak amacıyla niceliksel sıkılaştırma oranını aylık 95 milyar dolardan 60 milyar dolara indireceğini ve bu sayede piyasaya esasen aylık 35 milyar dolar ek likidite sağlanacağını belirten Hayes, iyileşen likidite koşullarının Bitcoin fiyatını destekleyeceğini düşünüyor.