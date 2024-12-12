Meteoroloji, 9 ilde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini açıkladı. Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 7, en düşük 5; İstanbul'da en yüksek 11, en düşük 7; İzmir'de en yüksek 11, en düşük 7 derece olacak. Peki, Bitlis, Van, Hakkari, Ağrı, Iğdır okullar tatil mi 13 Aralık Cuma?

YOĞUN KAR YAĞIŞI VE SAĞANAK GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı hava durumu tahminlerine göre, Türkiye genelinde sıcaklıklar hızla düşüyor. Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası etkisini göstermeye başladı. Özellikle batı kesimlerde sıcaklıklar 3 ila 5 derece düşerken, 13 Aralık Cuma günü bazı bölgelerde hava sıcaklığının 10 derecenin altına inmesi bekleniyor.

Bu kapsamda Meteoroloji, 17 il için 'sarı kodlu' uyarı verdi. Bu iller şunlardır:

·Artvin

·Giresun

·Ordu

·Sinop

·Zonguldak

·Karabük

·Bolu

·Kastamonu

·Rize

·Trabzon

·Bartın

·Düzce

Henüz resmi kurumlardan eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin tatil açıklaması gelmedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.