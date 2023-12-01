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Bitlis Valisi, uzaydan çekilen Nemrut Krater Gölü fotoğrafı için astronotu kente davet etti

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Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, uzaydan çektiği Nemrut Krater Gölü fotoğrafı için Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotlarından Andreas Mogensen'ı kente davet etti. Nemrut Krater Gölü, dünyanın ikinci büyük krater gölü olarak biliniyor ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.

BİTLİS (İHA) – Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, uzaydan çektiği Nemrut Krater Gölü fotoğrafı için Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotlarından Andreas Mogensen'ı kente davet etti.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği mükemmeliyet ödüllü dünyanın ikinci büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü, uzaydaki astronotların da dikkatini çekti. Uzaydan paylaştıkları fotoğraflarla zaman zaman heyecan uyandıran astronotlar, bu kez Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan dünyanın ikinci büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'nü fotoğrafladı. Danimarkalı ESA Astronotu Andreas Mogensen tarafından uzaydan çekilerek paylaşılan fotoğrafta Tatvan ilçesi, Nemrut Krateri ve Van Gölü aynı karede yer aldı. Sosyal medyada kısa sürede binlerce paylaşım alan fotoğraf büyük beğeni topladı.

Bitlis Valiliği ve Tatvan Kaymakamı Remzi Demir ve birçok kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşunun da alıntılayarak paylaştığı fotoğraf, ilde gündem konusu oldu. Fotoğrafı çeken Astronot Andreas Mogensen'ı da etiketleyerek sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapan vatandaşlar, uzaydan çekmiş olduğu doğa harikası Nemrut Krateri'ni yerinde görmesi için astronotu Bitlis'e davet etti.

Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu da, astronot Andreas Mogensen'ı doğa harikası Nemrut Krater Gölü'nü görmesi için Bitlis'e davet etti. Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotlarından Andreas Mogensen'ı İhlas Haber Ajansı aracılığıyla Bitlis'e davet eden Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, "Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Andreas Mogensen tarafından sosyal medyada paylaşılan fotoğrafla dünya ve ülkemiz gündemine taşınan yeryüzü cenneti Nemrut Krater Gölü, ilimizin sahip olduğu eşsiz doğal güzelliklerdendir. Nemrut Krater Gölü, 2 bin 250 rakımlı 13 kilometrekare büyüklüğündeki bir krater gölüdür. Türkiye'nin birinci, dünyanın ikinci büyük krater gölü olup, suya bağlı turizm temasıyla 2010 yılı Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) çerçevesinde 'Mükemmeliyet Ödülü' alanlarından biri olarak ilan edilmiştir. Nemrut yanardağımız en son 1440 tarihinde faaliyet göstermiştir. Patlamalar sonucu oluşan ve krater ağız genişliği 48 metrekare olan Nemrut Krater Gölü, yağmur sularıyla beslenen irili ufaklı 5 adet göl bulunmaktadır. Sizin aracılığınızla ilimizin eşsiz güzelliğini dünya gündemine taşıyan astronot Andreas Mogensen'i ülkemize ve ilimize davet etmek istiyorum" şeklinde konuştu. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turizm

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