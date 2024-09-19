Bitlis Valisi kim oldu? Yeni Bitlis Valisi Ahmet Karakaya kimdir, nereli, kaç yaşında?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameye göre 16 ilin valisi değişti. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Bitlis iline yeni vali atandı. Yeni Bitlis Valisi Ahmet Karakaya ile ilgili merak edilenler. Peki, Yeni Bitlis Valisi Ahmet Karakaya nereli, kaç yaşında? Bitlis Valisi kim oldu?

VALİ ATAMALARI YAPILDI

Resmî Gazete'nin 19 Eylül 2024 Tarihli ve 32667 Sayılı kararıyla Valiler Kararnamesi yayımlandı. Cumhurbaşkanı? Recep Tayyip Erdoğan?'ın imzasıyla 16 ilin valisi değişti. 12 ilin valisi vali - mülkiye başmüfettişliğine atandı. Valilerin atanması veya görev yerlerinin değiştirilmesi için çıkarılan kararnameye göre 12 ilin valisi görevden alınmış oldu.

BİTLİS VALİSİ KİM OLDU?

İşte yeni valiler:



BİTLİS VALİSİ AHMET KARAKAYA KİMDİR?

1977 yılı Kastamonu- Taşköprü doğumludur. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1999 yılında mezun oldu.

2000 yılında Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği'ne atandı.

2002 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından 9 ay süreyle İngiltere' nin Exeter Üniversitesine İngilizce Dil Kursu ve mesleki incelemelerde bulunmak amacıyla gönderildi. 2009 yılında İngiltere'nin Portsmouth Üniversitesinde Yüksek Lisans Eğitimini tamamladı.

Kaymakam Ahmet Karakaya sırası ile aşağıdaki yerlerde çalıştı;

- Sinop İli Türkeli ve Erfelek Kaymakam Vekili (2001- 2002),

- Konya İli Altınekin Kaymakam Vekili (2003),

- Afyonkarahisar İli Çobanlar Kaymakamlığı (2004-2005),

- Siirt ili Baykan Kaymakamlığı (2005-2007),

- Artvin Vali Yardımcılığı (2007- 2011),

- Balıkesir İli Savaştepe Kaymakamlığı (2011-2013),

- Zonguldak ili Kozlu Kaymakamlığı (2013-2018). (Zonguldak Vali Yardımcılığı, Karaman Beldesi Belediye Başkan V. ve Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı),

- Bursa İli Kestel Kaymakamlığı (2018- 2021).

(Bursa Vali Yrd. V. - 2020).

20 Ağustos 2021 tarih ve 31574 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İstanbul Sancaktepe Kaymakamlığına atanan Kaymakamımız Sn. Ahmet Karakaya, 1. Sınıf Mülki İdare Amiri olup; evli ve üç çocuk babasıdır.