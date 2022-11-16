Bitlis TOKİ kura çekimi ne zaman? Bitlis TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Bitlik TOKİ kura çekimi CANLI İZLE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla birlikte sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen projenin Bitlis etabı için yapılacak olan Bitlis TOKİ kura çekimi birçok kişi tarafından merak ediliyor ve Bitlis TOKİ kura çekimi ne zaman? Sorusu ile birlikte araştırılıyor. Peki, Bitlis TOKİ kura çekimi ne zaman? Bitlis TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Bitlis TOKİ kura çekimi ne zaman? Sorusu, beklenen tarihin yaklaşması ile birlikte daha sık bir şekilde araştırılıyor ve merak ediliyor. Konuya ilişkin merak edilen bir diğer soru ise Bitlis TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Sorusu oluyor. Başvuruda bulunan vatandaşlar kura çekiminin tarihini merak ediyor ve konu hakkında araştırma yapıyor. Peki, Bitlis TOKİ kura çekimi ne zaman? Bitlis TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?

BİTLİS TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Bitlis TOKİ kura çekilişi 16 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilecek. TOKİ kura çekilişi Bitlis'in Adilcevaz, Ahlat, Hizan, Merkez, Tatvan ilçelerinde yapılacak.

BİTLİS TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

TOKİ sosyal konut projesi kapsamında Şanlıurfa ilinde kura çekilişi yapılacak. Kura çekimini takip etmek için BİTLİS TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE' ye tıklayınız.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim kampanyasına, gençlerden emeklilere, engellilerden şehit yakınlarına ve gazilere kadar 5 milyon 135 bin geçerli başvuru yapıldığını söyledi.

İstanbulluların sosyal konut ve arsa projelerine yoğun ilgi gösterdiğini, kendilerinin de bu ilgiye kayıtsız kalmadıklarını belirten Kurum, "Kasımda sona eren arsa ve iş yeri başvurularımızın süresini 15 Kasım'a kadar uzattık. Tabi 25 Ekim'de ilk temellerimizi Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 40 gün sonra attık. İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz." dedi.

Bakan Kurum, konutların teslim süresine ilişkin de "Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250 bin konutumuzu teslim edeceğiz. Projemize sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza müteşekkiriz. Milletimiz için en güzelini yaptık, yapıyoruz, yapacağız." Açıklamalarında bulundu.