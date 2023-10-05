Bitlis'teki 300 Yıllık Taş Evler Turistlerin İlgi Odağı

Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Uzuntaş köyündeki 300 yıllık tarihe sahip taş evler, turistlerin ve fotoğrafçıların ilgi odağı oldu. Uzuntaş köyü, tarihi evleri ve dar sokaklarıyla dikkat çekiyor.

BİTLİS'in Hizan ilçesine bağlı Uzuntaş köyündeki 300 yıllık tarihe sahip taş evler, turistlerin ve fotoğrafçıların ilgi odağı oldu.

Hizan ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Uzuntaş köyündeki evler, son yıllarda ziyaret edilen noktalardan biri oldu. 300 yıllık tarihe sahip taş evleri ve dar sokakları ile Uzuntaş köyü, turistlerin yanı sıra fotoğrafçıların ilgi odağı haline geldi. Derin vadiler arasındaki yamaçlara kurulu tarihi evler, özellikle görüntüsü ile dikkat çekiyor.

Ağrı'dan gelen Hüseyin Yıldırım, "Buraya arkadaşımın tavsiyesi üzerine geldim. Çok güzel buldum. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ediyorum. Buranın çok güzel, tarihi bir dokusu var" dedi.