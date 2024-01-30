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Bitlis'te yürekleri ağızlara getiren çatı temizliği

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde çatı temizliği için yüksek katlı binanın çatısına çıkan iki vatandaş yürekleri ağızlara getirdi. Şahıslar uzun bir süre çatıda kar temizliğine devam ederken, çevredeki vatandaşlar ise korkulu gözlerle onları izledi.

Bitlis'te yürekleri ağızlara getiren çatı temizliği

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde çatı temizliği için yüksek katlı binanın çatısına çıkan iki vatandaş yürekleri ağızlara getirdi.

Tatvan ilçesinde son günlerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Olumsuz hava şartlarından dolayı çatılarda biriken kar ve buz sarkıtlarını temizlemek isteyen 2 vatandaş, 5 katlı binanın üzerine çıktı. Beline bağlı ip ile çatıda kar temizliği yapmaya çalışan ve diğer vatandaşın ise onu iple tuttuğu anlara ilişkin görüntüler yürekleri ağızlara getirdi. Şahıslar uzun bir süre çatıda kar temizliğine devam ederken, çevredeki vatandaşlar ise korkulu gözlerle onları izledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

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