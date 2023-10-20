Bitlis'te tarihi eserler ziyaretçi sayısını arttırdı

BİTLİS merkezde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen Dere Üstü Islah Projesi devam ederken, proje kapsamında gün yüzüne çıkarılan tarihi eserler kentte ziyaretçi sayısını arttırdı. UNESCO'ya aday dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü ve Kalderasında bulunan buhar bacaları, buzul mağaraları, Türkiye'nin en büyük sodalı gölü olma özelliğine sahip Van Gölü ve çevresinde bulunan El Aman Hanı gibi çok sayıda tarihi mekanı bünyesinde barındıran Bitlis'i, yılın ilk 9 ayında 114 bin kişi ziyaret etti. Ziyaretçi sayısının en fazla olduğu yer ise Ahlat İlçesi'nde ki dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olan ve UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Selçuklu Meydan Mezarlığı oldu.

Tarihi ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlayan Bitlis'te her geçen gün turist sayısı artıyor. Bitlis merkezde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen Dere Üstü Islah Projesi devam ederken, proje kapsamında gün yüzüne çıkarılan tarihi eserler kentte ziyaretçi sayısını arttırdı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, Bitlis ve ilçelerini 2023 yılının ilk 9 ayında yaklaşık 114 bin kişi ziyaret etti. Doğal güzellikleri ve tarihi yapılarıyla da son yıllarda turistlerin yeni gözdesi olmaya aday olan Bitlis'e gelen ziyaretçiler UNESCO'ya aday dünyanın ikinci ve Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü ve Kalderasında bulunan buhar bacaları, buzul mağaraları, Türkiye'nin en büyük sodalı gölü olma özelliğine sahip Van Gölü ve çevresinde bulunan El Aman Hanı gibi çok sayıda tarihi mekanı ziyaret ediyor.

Türklerin Anadolu'ya girişinin kapısı ile Anadolu'nun tapusu olarak nitelendirilen ve Sakin Şehir unvanına sahip Ahlat ise en fazla turistin ağırlandığı yer oldu. Ahlat İlçesi'nin İkikubbe Mahallesi'nde, 8 bin 200 mezarı bünyesinde barındıran 210 dönüm üzerindeki dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı ve UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Selçuklu Meydan Mezarlığı yılın ilk 9 ayında 70 bin 129 kişi tarafından ziyaret edildi. Sanat eseri özelliği taşıyan ve üzerindeki kabartmalar, motifler, oymalar, kitabeler ve yazılarla tarihe ışık tutan abidevi mezar taşları, ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor.

Ahlat'ta ki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ailesiyle birlikte Siirt'ten gelen Öznur Güzel, Buranın tarihi yapısını dokularını çok merak ediyordum. Buraya geldiğimiz zaman taşların yapıları üstündeki motifler ve dokuları çok hoşumuza gitti. Birçoğunun üstünde de farklı farklı dillere göre açıklamalar yapılmış buda çok güzel. Her dilden ve her ırktan insanlar düşünülmüş. Çevremdekilere de gelmelerini tavsiye edebilirim. Bu taşların bozulmadan bu zamana kadar gelmesi çok güzel ve bizim burada tarihe verdiğimiz önemi de açıklamakta diye konuştu.

Diyarbakır'dan arkadaşlarıyla birlikte gelen Mehmet Önder Yunusoğlu ise, Dünyanın en büyük İslam Mezarlığı olduğunu duyduk ve o sebeple ziyarete geldik. Burada çok güzel mezar taşları, motifleri ve işlemeleri var. Tam bir açık hava müzesi konumunda olan burayı bütün vatandaşların gelip ziyaret etmesi gerekir dedi. (DHA)