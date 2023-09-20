Bitlis'te Otomobil Şarampole Devrildi: 3 Yaralı

BİTLİS'te, şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Hüsrevpaşa Mahallesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 13 AZ 117 plakalı otomobil, iddiaya göre, karşı yönden gelen araca çarpmamak için manevra yaptığı sırada kaldırıma çarpıp, şarampole devrildi. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Bitlis Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.