Bitlis'te okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Bitlis'te okullar tatil edildi mi? Son dakika Bitlis'te okullar yarın tatil mi?

Kar yağışı nedeniyle birçok öğrenci tarafından Bitlis'te okullar tatil mi? Merak ediliyor. Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle birçok öğrenci ve veli tarafından Bitlis'te okullar tatil mi? sorusu yanıt arıyor. Peki, Bitlis'te okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Bitlis'te okullar tatil edildi mi? Bitlis'te okullar yarın tatil mi?

Bitlis'te okullar tatil mi? Sorusu, ülke genelinde etkisini göstermekte olan yoğun kar yağışı ile birlikte en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Bitlis'te yaşamakta olan birçok vatandaş tarafından Bitlis'te okullar tatil mi? Sorusuna yanıt aranıyor. Ayrıca yaşanan kar yağışı ile birlikte yollarda görüş uzaklığı düşerken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekiyor. Peki, Bitlis'te okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Bitlis'te okullar tatil edildi mi?Bitlis'te okullar yarın tatil mi?

BİTLİS'TE OKULLAR TATİL Mİ?

Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, yaptığı yazılı açıklamada, yoğun kar yağışının kentte etkisini sürdürdüğünü belirtti. Korkmaz, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar da göz önünde bulundurularak 6 Şubat Pazartesi günü, kent merkezi, Güroymak ve Hizan ilçelerinde eğitim öğretim yapılmayacağını aktardı. Mutki Kaymakamlığından yapılan açıklamada da ilçedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okulların kapalı olacağı duyuruldu. Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.