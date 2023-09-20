Bitlis'te Kadınlar Geleneksel Yöntemlerle Salça Üretiyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan kadınlar, tarladan topladıkları domateslerle geleneksel yöntemlerle salça üretiyor ve hem kışa hazırlık yapıyorlar hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde kadınlar, geleneksel yöntemlerle ürettikleri salçalar ile hem kışa hazırlık yapıyorlar hem de satarak evlerine ekonomik katkı sağlıyorlar.

Tatvan ilçesine bağlı Yelkenli köyünde yaşayan kadınlar, tarladan topladıkları domateslerle salça yapıyorlar. Kadınlar yaptıkları salçaları satarak hem maddi kazanç elde ediyorlar hem de kışa hazırlık yapıyorlar. Kadınlar, salça yapımı sırasında teknolojiden de faydalanarak salça yapma makinesi kullanıyorlar.

Yaptıkları salçalarla geçimlerini sağladıklarını söyleyen Gülfer Tarlan, "Yağmur yağmadan, güneş varken alelacele domateslerimizi toplayıp salça yapıyoruz. Yaptığımız salçaları güneşte kuruttuktan sonra hem satıp evimize katkıda bulunuyoruz hem de kışa hazırlık yapıyoruz" dedi.

Mardin'den geldiğini ve yol kenarında salça ve kurutulmuş sebzeleri görüp almak istediğini söyleyen Şemsettin Nas, "Kızımın üniversite kaydını yapmak için Van'a gidiyordum. O sırada yol kenarında sebze ve salça satan bu yere geldik. Kışın tüketmek için burada kurutulan sebzeleri aldık. Bacılarımızın ellerine sağlık, gerçekten de ürünleri çok güzel" diye konuştu. - BİTLİS