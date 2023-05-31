Bitlis'te Dere Üstü Islah Projesi yeniden başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen 'Dere Üstü Islah Projesi' kapsamında Bitlis'te yaklaşık 4 yıl önce başlatılan çalışmalara, havaların ısınmasıyla birlikte yeniden başlandı. Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Türkiye'nin en güzel destinasyonlarından birisinin bu yıl sonuna kadar hizmete alınacağını söyledi.

BİTLİS'te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen 'Dere Üstü Islah Projesi' kapsamında yaklaşık 4 yıl önce başlatılan çalışmalara, havaların ısınmasıyla birlikte yeniden başlandı. Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Türkiye'nin en güzel destinasyonlarından birisinin bu yıl sonuna kadar hizmete alınacağını söyledi.

Dere Üstü Islah Projesi' kapsamında, kent merkezindeki yıkım çalışmalarına 29 Eylül 2019'da başlandı. İlk olarak, mülkiyeti İl Özel İdaresi'ne ait, halk arasında 'Hanedan Otel' olarak bilinen, içinde 1 otel ve 39 iş yeriyle bazı resmi kurumların bulunduğu 5 katlı bina yıkıldı. Geçen zamanda 700 iş yeri ve binanın yıkımı da yapıldı. Enkaz kaldırma çalışmaları sonrasında, binaların arkasında kaldığı için görünmeyen Bitlis Kalesi ve 16'ncı yüzyılda yapılan Paşa Hamamı yeniden görünür hale geldi. Yıkım çalışmaları sırasında binaların ve iş yerlerinin altında kalan 10 tarihi köprü ise gün yüzüne çıktı. Geçen yılki yıkım çalışmasının ardından başlatılan restorasyon ve peyzaj çalışmalarına ise bu yıl yeniden başlandı.

'SADECE DEREYİ ISLAH ETMİYORUZ'

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, projenin tamamlanmasıyla Türkiye'nin en güzel destinasyonlarından birinin ortaya çıkacağını söyledi. Çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanacağını kaydeden Vali Çağatay, "Bitlis Dereüstü Islah Projesi kapsamında geçtiğimiz yıl çok ciddi çalışmalara başlamıştık. Bu yıl sezonun açılmasıyla beraber işlerini tamamlamak üzere yeniden müteahhit firmamız çalışmalarına başladı. Önümüzdeki 1 ayda geçtiğimiz yıldan kalan işlerin tamamını bitireceğiz. Bitlis Deresi Islah Projesi dere içi ıslahı anlamında tamamlanmış olacak. Tabii derenin üzerinde çok sayıda tarihi yapı ortaya çıkmıştı. 10 tarihi köprü var. Paşa Hamamı ve Hacı Behiye Camisi var. Paşa Hamamı'nın restorasyon çalışması bu yıl da devam edecek. Köprülerin restorasyon çalışması tamamlanmıştı, eksikliklerini de bu yıl tamamlayarak önümüzdeki 1 ay içerisinde bitirmiş olacağız. Biz sadece dereyi ıslah etmiyoruz. Derenin üzerinde millet bahçesi sıfatıyla muhteşem bir rekreasyon alanı yapacağız. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından ihalesi yapılan bu çalışmayla derenin üzerindeki aydınlatmalar, su biriktirme havzaları ve kaplama çalışmalarının tamamı bitirilecek. Türkiye'nin en güzel destinasyonlarından birisi bu yıl sonuna kadar hizmete alınmış olacak" dedi. (DHA)