Bitlis'te çatıda biriken kar çığ gibi düştü

BİTLİS - Bitlis'te çatılarda biriken kar tehlike saçıyor. Çatıda biriken karın çığ gibi düştüğü anlar kameraya yansıdı.

Bitlis'te dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, çatılarda biriken karların erimesi adeta tehlike saçıyor. Kar yağışından dolayı il genelinde birçok yol kapanırken 2 katlı bir binanın çatısında biriken kar yığınları ise havanın ısınmasıyla gevşeyerek, zemine çığ gibi düştü. Yaralanan olmazken, bu anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.