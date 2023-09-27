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Bitlis-Tatvan Otogarı'nın açılışı ekim ayında yapılacak

Emlak Haberleri

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, yapımı süren Bitlis-Tatvan Otogarı alanında incelemelerde bulundu. Otogarın bu yıl açılması planlanıyor.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, yapımı süren Bitlis-Tatvan Otogarı alanında incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu yıl açılması planlanan otogarda çalışmalar devam ediyor.

İnşaat alanında incelemelerde bulunan Tanğlay, firma yetkililerinden ilgili bilgi aldı.

Çalışmalarda sona yaklaştıklarını belirten Tanğlay, "Bir aksilik yaşanmazsa ekim ayının sonunda açılış yapmayı düşünüyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Emlak

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