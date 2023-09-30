Bitlis Tanıtım Günleri İçin İstanbul'da İstişare Toplantısı Düzenlendi

Bitlis Valiliği koordinasyonunda Bitlis Konfederasyonu (BİLKON) tarafından düzenlenmesi planlanan 'Bitlis Tanıtım Günleri' ile ilgili istişare toplantısı yapıldı. Toplantıda, fuar organizasyonu hakkında bilgilendirme yapıldı ve katılımcıların fikirleri ve önerileri alındı.

Bitlis Valiliği koordinasyonunda Bitlis Konfederasyonu (BİLKON) tarafından 16-19 Kasım 2023 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenmesi planlanan "Bitlis Tanıtım Günleri" ile ilgili istişare toplantısı düzenlendi.

Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu başkanlığında, valilik konferans salonunda düzenlenen toplantıda İstanbul Atatürk Havaalanı Etkinlik Alanında düzenlenmesi planlanan "Bitlis Tanıtım Günleri"ne ildeki kamu kurumların katılım durumu ve yol haritası üzerine istişarede bulunuldu. BİLKON Başkanı Selim Korkmaz'ın fuar organizasyonu ile ilgili bilgilendirme yaptığı toplantıda katılımcılarda fikir ve önerilerini sundular. İlçe Kaymakamları, il, ilçe ve belde belediye başkanları, kurum amirleri ve ilgili STK temsilcilerin katılımıyla düzenlenen toplantıda; görüşülen konuların karara bağlanması için ileri bir tarihte ikinci bir toplantı daha yapılmasına karar verildi. - BİTLİS