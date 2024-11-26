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Bitlis okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Bitlis'te okul yok mu (Bitlis Valiliği Açıklaması)?

Bitlis okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Bitlis'te okul yok mu (Bitlis Valiliği Açıklaması)?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu. Bu iller arasında Bitlis de yer alıyor. Sabah saatlerinden itibaren 17 il için sarı kodda uyarıda bulunuldu. Bu iller; Bayburt, Çorum, Kayseri, Nevşehir, Ordu, Siirt, Tokat, Yozgat, Şırnak, Bitlis, Hakkari, Kırşehir, Niğde, Samsun, Sivas, Van ve Aksaray'dır. Beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle Bitlis'te okulların tatil olup olmayacağı merak konusu.

Türkiye'nin büyük bölümü hafta sonundan bu yana soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında… Kar yağışı ve şiddetli tipi kazalara neden oldu, yolları kapattı, bazı kentlerde eğitime ara verildi. 26 Kasım için verilen tatil kararının devam edip etmeyeceği merak ediliyor Bitlis okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Bitlis'te okul yok mu (Bitlis Valiliği Açıklaması)?

BİTLİS OKULLAR TATİL Mİ?

Meteorolojiden gelen son bilgiler ve yetkililerin değerlendirmeleri ışığında, okulların tatil edilmesi durumunda kamuoyuna en kısa sürede bilgi verileceği belirtildi.

Siirt Valiliğinden açıklama geldiği takdirde sayfamızda yayımlanacaktır. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun doğusunda bugün kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu. İşte o iller...

Meteoroloji Genel Müdürlü, sabah saatlerinden itibaren 17 il için sarı kodda uyarıda bulundu.

Buna göre yağışların; Bayburt, Çorum, Kayseri, Nevşehir, Ordu, Siirt, Tokat, Yozgat, Şırnak, Bitlis, Hakkari, Kırşehir, Niğde, Samsun, Sivas, Van ve Aksaray çevrelerinde yer yer kuvvetli kar yağışlı olması bekleniyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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