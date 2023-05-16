Bitlis milletvekilleri! 2023 Bitlis seçim sonuçları: AK Parti, Yeşil Sol Parti milletvekilleri kim?

Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. Bazı siyasi partiler, "Cumhur", "Millet", "Ata", "Emek ve Özgürlük" ve "Sosyalist Güç Birliği" ittifakları adı altında seçime girme kararı aldı. Türkiye genelinde 191 bin 884 sandık kurulurken, yurt içi ve dışında milyonlarca vatandaş oy kullandı. Peki, Bitlis milletvekilleri kim? CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri kim?