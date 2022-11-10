Bitlis'in müzik dünyasına armağanı Yener Gölbaşı kimdir?

Bitlis doğumlu türkücü Yener Gölbaşı, başarılı sahnesi ve yakışıklılığıyla adından söz ettiriyor. İlk albümünü çıkarmaya hazırlanan Gölbaşı, sosyal medyada da geniş bir takipçi kitlesine ulaşmış durumda. Müzik yapımcılarının yakın markaja aldığı Gölbaşı'yla ilgili detaylar haberimizde...

Müzik dünyasının son keşfi Yener Gölbaşı, hem başarılı sahne performansları hem de yakışıklılığıyla dikkatleri üzerine çekti. Bitlis düğünlerinin vazgeçilmez sesi haline gelen Gölbaşı, sosyal medya paylaşımlarıyla dijital dünyada da adından sıkça söz ettiriyor. Genç türkücünün hayatı takipçileri ve hayranları tarafından merak ediliyor.

MÜZİK ÇOCUKLUKHAYALİYDİ

Yener Gölbaşı'nın nüfustaki adı Yaner Gölbaşı. 15 Kasım 1992 tarihinde Bitlis'in Mutki ilçesinde dünyaya geldi. Perihan-Ziya Gölbaşı çiftinin 12 çocuğundan biri olan Gölbaşı, evli ve iki çocuk babası. Henüz küçük bir çocukken sesinin güzelliği çevresi tarafından keşfedilen ve sık sık şarkılar söylettirilen Gölbaşı, 9 yaşındayken ailesiyle beraber İstanbul'a taşındı. Eğitim hayatını noktaladıktan sonra çocukluk hayali olan müziğe yönelen Yener Gölbaşı, bağlama ve şan dersleri aldı.

ALBÜM GELİYOR

Okul döneminde çeşitli ses yarışmalarına da katılan Yener Gölbaşı, ilk sahne deneyimlerini 2007-2008 yılları arasında düğün ve festivallerde yaşadı. İyi derecede Zazaca ve İngilizce bilen Gölbaşı, şimdilerde ilk albümünü yayınlamaya hazırlanıyor. Müzik yapımcılarının da yakın markaja aldığı başarılı isim, çok yakında sürpriz projelerle dinleyicilerinin karşısına çıkacak.