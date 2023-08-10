Bitlis İl Jandarma Komutanlığı Köyleri Ziyaret Ederek KADES'i Tanıtıyor
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Bitlis İl Jandarma Komutanlığı personeli, Adilcevaz ilçesine bağlı Bahçedere köyünde Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi ve kadınların uygulamayı telefonlarına yüklemelerine yardımcı oldu.
Bitlis İl Jandarma Komutanlığı personeli, köyleri ziyaret ederek Kadın Destek Uygulamasını ( Kades ) tanıtıyor.
Adilcevaz ilçesine bağıl Bahçedere köyüne giden jandarma personeli, aile içi ve kadına yönelik şiddeti önlemek amacıyla köydeki vatandaşlarla toplantı yaptı.
Toplantıya katılanları KADES uygulaması hakkında bilgilendiren jandarma personeli, kadınların telefonlarına uygulamayı yüklemelerine yardımcı oldu.
Kaynak: AA / Şener Toktaş - Kadın