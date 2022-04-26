Bitlis deprem mi oldu? Son depremler! Az önce nerede deprem oldu? 26 Nisan 2022 AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Bitlis deprem mi oldu, az önce nerede deprem oldu sorularına yanıt aranıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi 26 Nisan 2022 günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde yaşanan son dakika depremlerini sizler için derledik. İşte, Bitlis deprem son dakika haberleri.

BİTLİS DEPREM Mİ OLDU? SON DEPREMLER

Son Depremler verileri araştırılan konular arasında yer alıyor. Sallantı hissedilmesinin ardından veya sosyal medyada deprem olup olmadığı konuşulurken araştırmalar yapılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Bitlis şehrine ait son dakika deprem verisi bulunmamaktadır.

Tarih Ülke Büyüklük İl İlçe Köy Diğer Enlem Boylam Derinlik Tip 26.04.2022 03:25:53 Türkiye 1.5 Mugla Ula - - 37.0646 28.4120 6.98 ML 26.04.2022 03:13:05 Türkiye 1.7 Konya Yunak - - 38.7273 31.5713 7.03 ML 26.04.2022 03:08:59 Türkiye 1.7 Balikesir Ayvalik - - 39.2820 26.9286 7.00 ML 26.04.2022 03:01:26 - 1.8 - - - Akdeniz, 48.78 km. S 36.0540 28.7480 6.96 ML 26.04.2022 02:45:10 - 1.7 - - - Akdeniz, 48.89 km. S 36.0543 28.7456 7.01 ML 26.04.2022 01:51:43 - 1.1 - - - Marmara Denizi, 7.55 40.6448 27.4361 6.93 ML 26.04.2022 01:46:51 - 1.4 - - - Marmara Denizi, 7.69 40.6961 27.4688 16.28 ML 26.04.2022 01:45:44 - 1.5 - - - Marmara Denizi, 8.92 40.6965 27.4240 7.01 ML 26.04.2022 02:22:15 Makedonya 3.4 Skopje - - - 41.8463 21.6713 7.40 ML 26.04.2022 01:34:13 Türkiye 2.6 Malatya Pütürge - - 38.2738 38.7716 9.30 ML 26.04.2022 01:08:45 - 2.5 - - - Akdeniz, 57.89 km.Pa 34.2431 32.1966 4.01 ML 26.04.2022 01:12:54 Ermenistan 1.7 Shirak - - - 41.1165 43.8020 7.01 ML 26.04.2022 00:56:49 Türkiye 2.2 Konya Ilgin - - 38.4281 31.8810 6.96 ML

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşlar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor. 26 Nisan 2022 tarihinde son depremler listesi haberimizde yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel son dakika deprem haberleri vermeye devam ediyor. AFAD verilerine göre 26 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşen depremler listelenmiştir.

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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