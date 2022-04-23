Bitlis deprem mi oldu? Son depremler! Az önce nerede deprem oldu? 23 Nisan 2022 AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Bitlis deprem mi oldu, az önce nerede deprem oldu sorularına yanıt aranıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi 23 Nisan 2022 günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde yaşanan son dakika depremlerini sizler için derledik. İşte, Bitlis deprem son dakika haberleri.

BİTLİS DEPREM Mİ OLDU? SON DEPREMLER

Son Depremler verileri araştırılan konular arasında yer alıyor. Sallantı hissedilmesinin ardından veya sosyal medyada deprem olup olmadığı konuşulurken araştırmalar yapılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Bitlis şehrine ait son dakika deprem verisi bulunmamaktadır.

Tarih Ülke Büyüklük İl İlçe Köy Diğer Enlem Boylam Derinlik Tip 23.04.2022 04:05:45 Türkiye 2.0 Van Gevas - - 38.2965 42.8646 7.02 ML 23.04.2022 02:57:21 Türkiye 1.3 - - - Kusadasi Korfezi, 7. 37.9190 27.1310 7.00 ML 23.04.2022 02:51:06 Türkiye 2.3 - - - Kusadasi Korfezi, 7. 37.9128 27.1290 6.98 ML 23.04.2022 02:28:41 Türkiye 1.3 Adana Karaisali - - 37.3573 35.4200 12.91 ML 23.04.2022 00:41:46 Türkiye 2.3 Erzincan Otlukbeli - - 40.0298 40.0058 7.09 ML 23.04.2022 00:01:34 Türkiye 1.7 Bolu Merkez - - 40.7300 31.4183 7.00 ML 23.04.2022 00:18:11 Türkiye 1.9 - - - Gokova Korfezi, 0.84 37.0178 27.9773 7.04 ML

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşlar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor. 23 Nisan 2022 tarihinde son depremler listesi haberimizde yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel son dakika deprem haberleri vermeye devam ediyor. AFAD verilerine göre 23 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşen depremler listelenmiştir.

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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