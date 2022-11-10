Geçtiğimiz dakikalarda Bitlis/Ahlat'da hissedilen sarsıntının ardından birçok kişi Bitlis Ahlat'da deprem mi oldu? Sorusunu merak ederek internet üzerinde Ahlat'da deprem mi oldu, deprem büyüklüğü kaç? Sorularını araştırmaya başladılar. Peki, Bitlis'de deprem mi oldu? 10 Kasım Ahlat'da deprem mi oldu, deprem büyüklüğü kaç?

Afad ve Kandilli Rasathanesinde yer alan verilen gerçekleşen sarsıntının ardından en çok araştırlan konular arasında yer aldı. Birçok vatandaş deprem olup, olmadığını ve depremin şiddetini araştırmaya başladı. Bu haberimizde konuya dair merak edilen soruları yanıtladık. Peki, Bitlis'de deprem mi oldu? 10 Kasım Ahlat'da deprem mi oldu, deprem büyüklüğü kaç?

BİTLİS'DE DEPREM Mİ OLDU?

Bitlis'in Ahlat ilçesinde saat 07.57'de AFAD verilerine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan deprem çevre il ve ilçelerden hissedildi. Depremin büyüklüğü nedeniyle Bitlis'de yaşamakta olan birçok kişi tarafından deprem net bir şekilde hissedildi.

4.2 DEPREM ŞİDDETİ BÜYÜK MÜ?

4 ve 6 büyüklüğü arasındaki depremlerde eşyalar yerinden oynar, zayıf binalar hasar görebilir. Deprem büyüklüğü 6 değerine yaklaştıkça Orta çaplı ve binaların dayanıklılığına bağlı olarak büyük hasara neden olurlar, duvar ve bacalar yıkılır. Bu nedenle 4.9 büyüklüğündeki bir deprem, dayanıksız yapılar için oldukça büyük sorunlar yaratabilmektedir.