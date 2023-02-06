Bu sabah saatlerinde Türkiye'nin birçok ilinde yaşanan depremlerin ardından vatandaşlar nerelerde depremler oldu sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Bitlis, Bolu, Burdur'da deprem mi oldu? Bitlis, Bolu, Burdur'da deprem oldu mu? Son Dakika 6 Şubat 2023 güncel depremler listesi!

Afad son depremler ve Kandilli son depremler listesine göre deprem mi oldu, deprem kaç şiddetinde oldu sorularına yanıt bulabilirsiniz. Bu sabah saatlerinde Türkiye'nin birçok ilinde yaşanan depremlerin ardından vatandaşlar nerelerde depremler oldu sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Bitlis, Bolu, Burdur'da deprem mi oldu? Bitlis, Bolu, Burdur'da deprem oldu mu? Son Dakika 6 Şubat 2023 güncel depremler listesi! İşte detaylar haberimizde...

BİTLİS, BOLU, BURDUR'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afad son depremler ve Kandilli son depremler listesine göre deprem mi oldu, deprem kaç şiddetinde oldu sorularına yanıt bulabilirsiniz. Aşağıdaki son dakika deprem listesi ile son depremler ve deprem şiddeti hakkında bilgi alabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve Afad'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve Afad'da bulabilirsiniz.

DEPREM NEREDE OLDU?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Öğle saatlerinde ise aynı bölgede bu kez 7.6'lık şiddetli bir deprem daha meydana geldi.