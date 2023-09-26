Bitlis Belediyesi Otogar ve İtfaiye Binalarının İnşaatını Sürdürüyor

Bitlis Belediyesi, yapımı devam eden otogar ve itfaiye binalarında çalışmalarını sürdürüyor. Otogarın kısa süre sonra hizmete açılması planlanıyor. Ayrıca, yeni itfaiye ve hangar binasının da kısa sürede hizmete açılacağı bildirildi. Fen İşleri Müdürlüğü ise kentte ulaşımın daha sağlıklı sağlanması için yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Bitlis Belediyesi, yapımı devam eden otogar ve itfaiye binalarında çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis Belediyesi Fen İşleri Müdürü Sertaç Buhan, Tatvan Belediyesi ile ortak yaptıkları otogar inşaatının devam ettiğini söyledi.

Yapımına geçen yıl başlanan otogarı kısa süre sonra teslim almayı planladıklarını belirten Buhan, "5 bin metrekare alana sahip otogarımızın 2 bin 100 metrekaresini kapalı alan oluşturmaktadır. Burada 16 yazıhane ve 18 otobüs peronu yer alacak. Otogarımızda kafeterya, kadın ve erkek mescitleri, tuvaletler ve restoran binamız bulunmaktadır. Çevre düzenlemesinin tamamlanmasının ardından otogarı hizmete sunacağız." diye konuştu.

Buhan, bu yıl yapımına başlanan yeni itfaiye ve hangar binasının da kısa sürede hizmete açılacağını bildirdi.

Fen İşleri Müdürlüğü olarak kentte ulaşımın daha sağlıklı sağlanması için ihtiyaç duyulan yerlerde yeni yol yapım çalışmalarına devam ettiklerini belirten Buhan, "Bu yıl 30 bin metreküp istinat duvarı yaptık. Duvarların yanı sıra ulaşımın konforlu sağlanabilmesi için yaklaşık 60 bin metrekare kilitli parke taşı döşedik. Kilitli parke taşı döşeme çalışmalarımız devam ediyor. Bunların tamamını bu yıl hizmete sunmayı planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.