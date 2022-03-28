Bitlis Belediye Başkanı kim? kaç yaşında, nereli? Nesrullah Tanğlay Bitlis Belediyesi hangi partiden?

Bitlis Belediyesinin faaliyetleri ile gündeme gelen hakkında araştırmalar yapılan Bitlis BelediyeBaşkanı Nesrullah Tanğlay gündemin en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Peki, Bitlis Belediye kimdir? Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay hangi partili?

BİTLİS BELEDİYE BAŞKANI NESRULLAH TANĞLAY KİMDİR

Bitlis'te 17.10.1975'te dünyaya gelen Nesrullah Tanğlay, ilk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladıktan sonra, Bitlis Eren Üniversitesi Elektrik Bölümünü bitirdi.

1996 yılından bu yana ticaretle uğraşan Tanğlay, AK Parti'nin kuruluşuyla siyasi hayatına başlayarak mahalle yönetimi, gençlik kolları, belediye meclisi üyeliği, İl Yerel Yönetimler Başkanlığı, İl Sosyal İşler Başkanlığı ve Merkez İlçe Başkanlığı, görevlerinde bulundu.

8 şubat 2015'ten bu yana AK Parti İl başkanlığı görevini sürdüren Tunğlay, evli ve 3 çocuk babasıdır.

2019 yerel seçimleri AK Parti den Bitlis Belediye Başkanı olarak seçildi.

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