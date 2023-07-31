Bitkisel ürün kullanımı sonucu hayatını kaybeden annenin ailesine 11 Milyon dolar tazminat ödenmesine karar verildi

Florida'da, kratom adlı bitkisel madde takviyesi alan anne Krystal Talavera'nın ailesi, üreticiye karşı açtığı haksız ölüm davasında 11 milyon dolarlık tazminat kazandı. Talavera, kratomdan kaynaklanan yüksek bir etkiden dolayı hayatını kaybetti.

Florida'da kratom adlı bitkisel madde takviyesi alan bir anne hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Krystal Talavera'nın ailesi, üreticiye karşı açtığı haksız ölüm davasında 11 milyon dolarlık tazminat kazandı.

39 yaşındaki hemşire ve dört çocuk annesi Krystal Talavera, 20 Haziran 2021'de, Boynton Beach evinde, partnerine Babalar Günü kahvaltısıyla sürpriz yapmayı planlarken aniden bilincini kaybetti.

Talavera'nın en küçük oğlunun babası Biaggio Vultaggio, kratom bitkisinden elde edilen "Space Dust" adlı ürünle dolu bir kahve fincanının yanında yüzüstü yatarken onu buldu.

Talavera, "akut mitraginintoksikasyonu" olarak adlandırılan, kratomdan kaynaklanan yüksek bir etkiden dolayı hastaneye yetiştirildi ve Palm Beach County Coroner's office tarafından hayatını kaybettiği belirtildi.

Talavera'nın avukatı Tamara Williams, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Bu 11 milyon dolarlık tazminat kararı, tehlikeli ve düzenlemeyen bu maddeye karşı kratom endüstrisine bir uyarı niteliğinde olmalıdır" dedi. "Tüm ülke genelinde, kratomun bağımlılık yapıcı ve ölümcül olabileceğini bizzat bilen aileler var."

Talavera'nın en büyük oğlu Devin Filippelli, The Kratom Distro ve dağıtıcı Grow LLC'ye karşı açtığı dava da annesinin takviyelerinin "opioid benzeri etkiler" yarattığını ve "solunum yetmezliği"ne neden olduğunu iddia etti.

Filippelli annesiyle ölmeden bir gün önce lise mezuniyetini kutlarken - ve ikisi de Florida Üniversitesi'ndeki gelecek planlarından dolayı heyecanlıydı. Yas tutan oğlu, ailenin "merkezi"nin onları terk ettiği günden beri kalbi kırık.

Talavera'nın eski kocası Benny Flores, çiftin iki oğlunun da büyük acı çektiğini, altı yaşındaki oğullarının ona, "Annesi ne zaman geri gelecek?" diye sorduğunu ekledi.

Filippelli, annesinin ölümünden yıllar önce, bir arkadaşının ona kratom ürünlerini tanıttığını ve ürünlerin "güvenli ve doğal besin takviyeleri" olduğuna inandığını iddia etti.

Kratom ürünleri ABD'de bol miktarda bulunuyor ve 2021 yılında yaklaşık 1.7 milyon Amerikalının takviyeleri kullandığı FDA tarafından belirtilmişti. FDA, endüstriye yönelik önceki müdahalelerde şirketlerin ürünlerinde "önemli seviyelerde" kurşun ve nikel tespit etmişti ve uzun bir süre tüketildiğinde ciddi metal zehirlenmesine neden olabileceğini belirtmişti.

Temmuz 2016 ve Aralık 2017 arasında, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, mağdurların kratom için pozitif test yaptığı yaklaşık 153 aşırı doz ölümü bildirdi.

Kararını verirken, West Palm Beach Circuit Judge Donald Middlebrooks, Talavera'nın ailesine duyduğu sempatiyi, Florida ailelerinin geçmişte düzenlenmemiş bir tütün endüstrisine sevdiklerini kaybetmelerine benzeterek ifade etti.